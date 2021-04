Cuba: Niños con sarna y chinches, en albergue para casos sociales en Las Guásimas

Cerca de treinta familias sin casa, albergadas en la antigua escuela Solidaridad Latinoamericana, de Las Guásimas, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, han denunciado a CiberCuba que la sarna y los chinches se comen a los casi 50 niños, que viven en las condiciones extremas que les ofrece el Estado cubano.

La escuela Solidaridad Latina fue inaugurada por Fidel Castro para atender a menores con trastornos de conducta. Hoy es un lugar insalubre. "Aquí hay infección. No hay taza en el baño y hay que hacer las necesidades en cubos. Se llevaron las tazas. No hay camas para dormir. Hay muchas mujeres y niños aquí", señala uno de los albergados a CiberCuba.

Lo que en principio iba a ser una estancia temporal se ha alargado indefinidamente en el tiempo y en estos momentos hay 12 familias de Arroyo Naranjo y al menos 15 de Centro Habana, albergadas en Las Guásimas tras el derrumbe de sus viviendas.

Así se vive en el albergue de Las Guásimas. Foto: CiberCuba

"Aquí hay gente que lleva tres y cuatro años esperando que le den casa", comentó a CiberCuba uno de los alojados en el albergue de Las Guásimas.

Entre esos casos sociales a la espera de que el Gobierno cubano les dé una vivienda están madres solteras con familias numerosas a su cargo. Una de ellas, Darienni Silvera Labrada, describe su situación a este diario.

Niños, en condiciones insalubres en Las Guásimas.

"Tengo cinco niños. He ido a ver al presidente del Gobierno de Arroyo Naranjo, que se llama Rafael; he ido hasta la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. Sigo aquí en las mismas condiciones. Esto se me moja, se filtra, hay tremenda 'cochiná' aquí. Los niños tienen sarna; hay chinches y ellos no resuelven nada", señaló.

Además, explicó que los albergados han protestado y no han conseguido nada. "La gente salió pa' la calle y no hacen nada. Dicen que nos van a sacar y no nos sacan de aquí", recalcó.

Las tazas se las robaron y ahora defecan en cubos.

Otro de los albergados ha asegurado a CiberCuba que la tensión ha subido en el albergue porque aseguran que se han dado cuenta de que el Gobierno de Arroyo Naranjo está vendiendo las casas que prometió a los casos sociales.

Los albergados en Las Guásimas duermen en el piso.

Este diario contactó al Gobierno municipal de Arroyo Naranjo a través de Twitter y en el momento de publicar esta noticia no había recibido respuesta a la pregunta sobre cuándo solucionarán el problema de las cerca de 30 familias albergadas en Las Guásimas.

No son las únicas que reclaman con urgencia una solución a su situación de extrema vulnerabilidad. A principios de este año, albergados de La Habana Vieja, en el reparto Bahía, protestaron reclamando que les den casas.

Planes incumplidos

El Gobierno de Cuba ha reconocido recientemente que incumplió el Plan Nacional de Viviendas en enero de este año ya que sólo ha logrado concluir 867 casas de las 43.350 que tenían previsto levantar en 2021. Ese dato representa sólo un 2% del total e incluye inmuebles de plan estatal, la iniciativa privada y la ejecución de subsidios.

Para cumplir el plan de 2021, que ya es inferior al número de viviendas terminadas en 2020 (47.400), el Gobierno cubano necesita que en el país se construyan una media de 3.612 casas al mes. Sin embargo, en enero no se alcanzó ni la mitad de esa cifra.

Acabar 43.350 casas al año no es suficiente en un país con un déficit habitacional crónico, que superaba los 880.000 inmuebles al cierre de 2016 y de 800.000 en 2019.