Carolina Barrero denuncia multas a sus vecinos por represalias contra ella

La artista cubana y miembro del movimiento 27N Carolina Barrero denunció este sábado que la Policía aplica multas a sus vecinos y luego les dice son por culpa de ella para ponerlos en su contra.

A través de su perfil de Facebook la activista detalló que "han multado a varias personas de mi calle y a todos han dicho que ha sido mi culpa, porque me he quejado de lo parcial de las imposiciones".

Asegura que estas sanciones forman parte de una estrategia de la Seguridad del Estado para generar odio en su comunidad, al igual que han hecho con otros cubanos como el rapero Maykel Osorbo.

"Quieren poner a los vecinos en mi contra y generar odio en la comunidad. Lo han hecho antes con los vecinos de Maykel en el parque de Cristo y con los vecinos del Instituto Internacional de Artivismo "Hannah Arendt"", subrayó Barrero.

Asimismo, consideró que "culpar a los ciudadanos del abuso policial como forma de castigo por defender sus derechos jurídicos es el colmo de la arbitrariedad".

"Debe de saber la autoridad que solo ella es responsable por las multas que impone, así como de verificar el correcto procedimiento de las actuaciones de acuerdo a la normativa establecida", afirmó Barrero, quien se desempeña como historiadora de arte.

En su post señala, además, que está en disposición de colaborar con sus vecinos en la reclamación de las multas. "¡Estoy con mi barrio!", expresó.

En varias ocasiones Barrero ha sido víctima de la violencia policial en la isla, sobre todo después de publicar un cartel con José "Martí cubierto de estrellas", y por el cual han intentado procesarla judicialmente.

La activista también denunció esta semana que la policía aprovechó el momento en que fue a botar la basura para detenerla y multarla.

"Pregunté a la policía por qué solo yo soy multada en mi cuadra si aquí los vecinos entran, salen y no pasa nada. Bueno, me metieron en una patrulla, me llevaron a la estación de Cuba y Chacón, y me pusieron una multa de 3000 pesos que, por supuesto, reclamaré", relató en su muro de Facebook.

Esa multa fue impuesta luego de que Barrero se mostrara emocionada en redes sociales por los recientes sucesos en el barrio San Isidro de La Habana, donde un grupo de vecinos impidió que la policía detuviera a Maykel Osorbo.

“Hoy el barrio de San Isidro ha dicho basta. Ha salido a la calle, lo hemos visto en directo, la gente cantaba Patria y Vida, y con sus cuerpos y su voz protegían al Funky, Maykel y Luis Manuel”, había publicado en la red social.

Carolina Barrero forma parte del grupo de cubanos agredido por las autoridades el pasado 27 de enero durante una concentración pacífica frente al Ministerio de Cultura, en la que exigían respuestas del organismo a las peticiones de libertad de creación y de respeto al arte independiente planteadas el 27 de noviembre.