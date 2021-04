Padre que pide visa humanitaria para su hija con epilepsia, acosado por la Seguridad del Estado en Cuba

La Seguridad del Estado ha estado investigando nuestra casa y nuestra familia, aseguró Ángel Lleo, el padre cubano que pide ayuda para conseguir una visa humanitaria que le permita dar un tratamiento que devuelva la salud a su hija de cinco años, aquejada de epilepsia.

Entrevistado en Las Mañanas de CiberCuba, Lleo afirmó que la Seguridad del Estado ha estado investigando con los vecinos del barrio acerca de su familia y de la actividad que él suele desplegar en redes sociales, en muchas ocasiones de manera crítica con las autoridades.

“Los vecinos me han llamado y me lo han dicho. Yo estoy loco porque vengan a decírmelo directamente a mí, porque ellos no tienen un hijo enfermo en las condiciones que tengo yo a la mía. Ellos seguro tienen buenos hospitales, tienen buenos medicamentos. Ellos lo tienen todo”, dijo un padre que ha movido cielo y tierra para procurarle más calidad de vida a su pequeña.

“Temo por la seguridad de mi esposa”, insistió Lleo preocupado porque, según explicó, es la madre quien está a cargo de administrar los medicamentos de la niña. “Por mi parte, yo no tengo miedo que me detengan o me secuestren como acostumbran a hacer ellos. Yo a ellos no les tengo miedo”, afirmó.

De igual forma, subrayó que por la vida de su hija está dispuesto a luchar hasta el final, y que no piensa desistir de su propósito de obtener una visa humanitaria que le permita una mejor atención médica para su hija, de quien los médicos en Cuba todavía no han podido ofrecer siquiera un diagnóstico.

En una directa reciente compartida a través de Facebook, Lleo declaró que la enfermedad de su hija “no tiene solución en Cuba”. La falta de un diagnóstico certero dificulta el tratamiento de sus padecimientos.

“Los médicos dicen una cosa hoy y luego dicen otra distinta. Queremos una visa humanitaria. Estamos implorando por una visa humanitaria para poder salvar a nuestra niña y darnos mejor calidad de vida para que ella pueda volver a caminar, a hablar, que pueda volver a ser la niña que era antes", dijo Lleo con su pequeña en brazos.

En un mensaje dirigido a los congresistas y periodistas que puedan ayudarles a conseguir una visa humanitaria, y así poder hacer algo para salvar la vida de la menor, Lleo confesó que están desesperados viendo el rápido deterioro de su hija.

"Por favor, se lo imploramos. Estamos todas las noches que no dormimos. Nuestra hija convulsiona día y noche. Se nos está muriendo. Hay que hablarlo así. Con el dolor de nuestra alma tenemos que decir esas palabras. Estamos sufriendo mucho por nuestra hija. No queremos perderla. Nuestra hija no tiene tratamiento aquí en Cuba. No existe aquí. Hoy no tiene diagnóstico", destacó Lleo.

La hija de Ángel y Tania, según han denunciado, no solo no ha mejorado, sino que su condición ha empeorado con los tratamientos recibidos. La niña ni siquiera pudo concluir una prueba sofisticada a la que fue sometida en el Centro Nacional de Restauración Neurológica (Ciren) de La Habana, porque se trataba de una instalación médica para pacientes extranjeros, aseguró el padre que le dijeron.

"Nos fuimos para Cienfuegos y nos avisaron que la prueba no tuvo efectividad", apuntó el padre. A día de hoy, un año después, la familia sigue esperando que le repitan la prueba a la pequeña.

"Nos hemos dirigido al Gobierno, al Partido (PCC), a todas las instituciones para quejarnos del problema de nuestra hija con la prueba esa y no nos han hecho caso", lamentó Lleo, quien en otras ocasiones ha exigido la atención de las autoridades hacia sus problemas de vivienda y de salud de su hija.