Polémica por comentario de Néstor Díaz de Villegas sobre corresponsal de Reuters en Cuba

Un post del escritor cubano Néstor Díaz de Villegas opinando sobre el trabajo y la persona de Sarah Marsh, reportera de Reuters acreditada en Cuba, desató una encendida polémica sobre machismo, ciberacoso y principios éticos en el periodismo independiente.

“Se sufre mucho ciberacoso escribiendo sobre Cuba, de todos lados del espectro político: forma parte del trabajo. Asimismo, las encuestas reflejan que las mujeres reporteras sufren más abusos en internet que sus homólogos masculinos, con tres cuartos que informan haber experimentado algún tipo de acoso virtual”, escribió Marsh en Facebook.

Un reciente artículo de Marsh titulado “Puño en alto y esposas colgando: una instantánea de la disidencia cubana”, en el que analiza el creciente fenómeno reivindicativo de la sociedad civil cubana que demanda derechos y libertades, provocó un comentario ofensivo de Díaz de Villegas al que siguieron otros denigrantes y discriminatorios.

El artículo aprovechaba el impacto de la reciente imagen del rapero Maykel Osorbo levantando el puño con las esposas colgando ante los vecinos de San Isidro para analizar cómo se ha llegado al nivel actual de contestación, y el impacto de internet y las redes en la crítica al régimen cubano.

“Para quienes quieren el fin del estado unipartidista, Castillo, de 37 años y también conocido por su nombre artístico Maykel Osorbo, es un héroe. Para otros, es un inadaptado social”, afirmaba Marsh en su artículo.

"Envían a una reportera blanca del centro de América para informar sobre la Cuba negra", glosó Díaz de Villegas y una serie de comentarios vejatorios invadieron la red social de Marsh con insultos sexistas y descalificaciones.

“Lo que hace que este último incidente sea aún más sorprendente es que aparentemente es considerado un intelectual en Miami y escribe para plataformas digitales como ADN Cuba y Rialta. Supongo que muestra los niveles de ‘debate’, que se han hundido por estos días”, consideró la corresponsal.

“Ya he visto que algunas personas han aprovechado los lamentables ataques que se han realizado contra la periodista Sarah Marsh, corresponsal de Reuters en Cuba, en un post de Néstor Díaz de Villegas, para atacar a ADN y Rialta, pues Néstor Díaz de Villegas ha colaborado con ambas publicaciones”, terció la periodista independiente Mónica Baró.

Además de expresar su solidaridad con la corresponsal, Baró quiso aprovechar para ampliar el terreno de debate, al considerar que los hechos estaban siendo aprovechados por algunos para desacreditar la labor de los medios independientes.

“Pero si deplorables son los ataques contra Sarah Marsh, igual de deplorables son quienes usan estos ataques para impulsar su agenda y discursos políticos -lo cual me hace cuestionarme acerca de la autenticidad de su apoyo a la periodista- para atacar a ADN y Rialta, que son publicaciones independientes”, expuso la joven periodista cubana.

“Aprovechar la denuncia de Sarah Marsh para atacar a los medios independientes es ruin”, afirmó Baró. “Primero, porque demuestra que no te importa en lo más mínimo Sarah Marsh. O te importa en la medida en que te es útil para otros fines. Segundo, porque demuestra que tampoco te importan en realidad las agresiones contra periodistas sino hacer propaganda y lobby”.

Por su parte, el también periodista independiente Maykel González Vivero expresó en sus redes sociales: “Esto es, como mínimo, deprimente. Sarah Marsh es una reportera con capacidades probadas. No hace falta defenderla. No se requiere más argumento que su propio trabajo para estimarla”.

En ese sentido, González Vivero comentó en la publicación de Baró. “Creo que si ADN fuera totalmente responsable, no mantendría entre sus colaboradores a Néstor Díaz de Villegas”. Su opinión fue contestada por el escritor Orlando Luis Pardo Lazo, quien consideró a Díaz de Villegas un “gran intelectual cubano”.

“O sea, usted es un censor. Típico del castrismo y sus continuidades”, le espetó Pardo Lazo. A lo que González Vivero contestó: “Nunca he censurado nada. Pero una cosa es decir una inexactitud o un disparate y otra ser un idiota, hablar basura, ofender”.

“Esa es una discusión ética más profunda”, consideró Baró. “Yo sinceramente no sé cómo se manejan estos temas en otros medios del mundo, dónde están los límites. Su comentario es machista, no el peor de todos los de su post, pero no tengo claro si es lo suficientemente grave como para que sea justo dejar a una persona sin una fuente de trabajo”.