“Quieren que nos vayamos”: Activista Lara Crofs denuncia vandalismo en su vivienda

La activista Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, denunció este jueves una nueva escalada en el hostigamiento que viene sufriendo, luego de que vandalizaran el portero electrónico de su vivienda y un agente de la Seguridad del Estado la amenazara directamente si no accedía a una citación sin fundamentos claros.

El caso ha generado muestras de apoyo dentro del activismo cubano, y ha sido vinculado por otras mujeres opositoras a una campaña sistemática de intimidación del régimen contra las voces críticas.

“Quieren que nos vayamos”, denunció Crofs. “El mensaje vuelve a hacer que me sienta insegura en mi propia casa”.

Captura de Facebook/Lara Crofs

El ataque al portero dejó a Crofs sin visibilidad para identificar quién se presenta en su domicilio, lo que considera una grave vulneración de su seguridad, en un contexto donde ya ha sido objeto de acoso.

Aunque hay al menos ocho porteros similares en su cuadra, solo el suyo fue destruido. “Estoy ciega”, escribió.

Imagen de la cámara de portería/Facebook/Lara Crofs

La activista también relató que días antes fue confrontada por un hombre desconocido que la insultó y amenazó cerca de un contenedor de basura. A esto se suman seguimientos de individuos en motos sin matrícula y rondas sospechosas por su domicilio, lo que ella interpreta como un intento de aislarla de su entorno y amedrentarla.

“Por primera vez desde el 2018 he sentido miedo”, confesó. “No voy a regalarles eso, pero sí tengo miedo”.

Este jueves por la mañana, la situación escaló aún más. Un hombre gritó frente a su vivienda exigiendo hablar con ella. Crofs le pidió explicaciones sobre el motivo de la citación, pero no obtuvo respuesta clara. En su lugar, recibió una advertencia alarmante:

“Si no vas, vas a saber cuáles son las consecuencias”, afirmó el supuesto funcionario, según el testimonio de la activista.

La mujer se negó a salir, alegando que estaba sola, que su vivienda había sido atacada horas antes y que temía por su integridad. Afirmó también que la citación no fue presentada por escrito ni contenía un motivo legal específico.

Solidaridad entre mujeres activistas: el testimonio de Dayana Prieto

En paralelo, la activista Dayana Prieto, quien reside en España, recordó públicamente que también fue víctima de agresiones por parte de simpatizantes del régimen, en su caso con ataques directos a su vivienda.

“A mí también me lanzaron huevos en mi casa en Cuba. Las palomas decapitadas que dejaron en mi puerta siguen tatuadas en mi memoria”, escribió.

Prieto expresó su respaldo a Avana De La Torre, otra activista recientemente confrontada en una gira por España, y afirmó que, de haber estado presente, la habría apoyado físicamente.

“Mi sororidad está siempre ahí, para quien la quiera, con Avana y con todas las mujeres que son agredidas”, añadió. También acusó al régimen de “fascismo” y de encubrir la represión con “bañitos de propaganda barata”.

Captura de Facebook/Daya Prieto

Responsabiliza al Estado cubano

Lara Crofs responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado y al gobierno cubano por cualquier daño que pueda sufrir ella o su familia. También mencionó a su pareja Daniela Peral como blanco de amenazas.

“Yo de Cuba no me voy y tampoco me voy a callar. El pueblo tiene derecho a la libertad”, afirmó.

Cerró su denuncia con una frase del disidente Oswaldo Payá: “El cambio en Cuba no es una opción sino una necesidad. La dictadura caerá, porque el pueblo tiene derecho a la libertad”.

Crofs ha denunciado repetidamente actos de represión, acoso y amenazas por parte de las autoridades, lo que ha generado incomodidad en el gobierno cubano.

Su activismo se ha centrado en apoyar a personas vulnerables en la isla, organizando campañas de ayuda y visibilizando casos de necesidad extrema.

Sin embargo, esta labor ha sido obstaculizada por acciones como detenciones arbitrarias, vigilancia constante y amenazas de muerte.

En una ocasión, denunció que agentes de la Seguridad del Estado la retuvieron y la amenazaron para que abandonara el país.

Además, ha sido víctima de ataques cibernéticos; sus cuentas en redes sociales fueron hackeadas, y ella acusó a ETECSA de complicidad en estos actos, señalando que buscan silenciar su voz crítica.

A pesar de estas adversidades, Lara Crofs ha manifestado su determinación de continuar su labor en favor de una Cuba libre y justa.

Su caso ejemplifica los riesgos que enfrentan los activistas en Cuba y la persistencia del gobierno en reprimir las voces disidentes.

