Ómnibus de pasajeros en La Habana se rompe y cubanos culpan al mal estado de las calles: "Ese bache parece patrimonio"

Un ómnibus Yutong de pasajeros quedó tendido en una calle de La Habana este martes, según una publicación en redes sociales, y varios usuarios echaron la culpa a la falta de mantenimiento a los vehículos en el país y el mal estado de la vía.

De acuerdo con las imágenes y los comentarios, al ómnibus de la ruta A18 se le partió el eje de las ruedas delanteras en una calle del reparto Lawton, en el municipio capitalino de Diez de Octubre. Sin embargo, muchos señalaron también el detalle del enorme bache cerca del vehículo.

Captura de publicación en Facebook.

“Mira el ejemplar que tiene al lado. Y ese es un niño todavía. Dentro de tres meses se traga la guagua”, dijo un usuario sobre el enorme hueco en la calle. “Miren la evidencia alrededor de la guagua es como que te vayan cayendo a golpes llega el momento que caes al piso”, escribió otro.

“No importa que sea hierro chino, aunque sea un KP3 se le parte igual si Cuba es un sólo hueco”, apuntó un tercer internauta. Asimismo, otros señalaron el desgaste por los años de explotación a los que son sometidos tales medios sin recibir piezas nuevas ni mantenimiento.

Captura de publicación en Facebook.

“Bastante aguantan las guaguas. En Guanabo, se pasan 10 minutos en dos cuadras que parecen Bagdad, en la zona de Boca Ciega, llena de huecos inmensos. Luego dicen que los choferes no cuidan las guaguas, si no van a arreglar las calles que las desvíen por otro lado, porque después es el cubano de a pie el que no tiene trasporte para moverse”, comentó otro.

“No hay carro que aguante este país. Ni el mejor el mundo. Ningún carro está diseñado para coger miles de huecos diarios”, escribió un quinto internauta al pie de las imágenes, publicadas en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”.

Sin embargo, algunos usuarios que dijeron tener experiencia como mecánicos de ómnibus Yutong, aseveraron que la rotura se debió, más bien, a la calidad del metal de fabricación china. Las autoridades cubanas reconocen que entre las principales causas de accidentes en la isla se encuentran los desperfectos técnicos de los vehículos.