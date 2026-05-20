Gobierno cubano anuncia llegada de coches fúnebres para servicios necrológicos «en todo el país»

Vídeos relacionados:

La empresa estatal Transimport Cuba anunció este martes el inicio de la extracción de coches fúnebres llegados al Puerto de Mariel, destinados a los servicios necrológicos en todo el país, según publicó la entidad en su página oficial de Facebook.

La operación fue coordinada por Transimport, el Ministerio del Transporte (MITRANS) y las autoridades portuarias cubanas.

Las imágenes difundidas muestran una fila de camionetas pickup plateadas de la marca JMC (Jiangling Motors Corporation), de fabricación china, equipadas con un canopy adaptado para uso funerario, estacionadas en la Terminal de Contenedores de Mariel.

El anuncio llega en un contexto de colapso estructural del sistema funerario cubano, documentado desde hace años.

En diciembre de 2022, la viceministra de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, reveló ante la Asamblea Nacional que Cuba solo contaba con 233 carros fúnebres operativos de los 615 necesarios para cubrir la demanda nacional, un déficit de 382 unidades.

En aquel momento se anunció un programa de importación a ejecutarse en tres años, con vehículos adquiridos en China.

En abril de 2023 llegó un primer lote de carros fúnebres chinos distribuidos en provincias como Las Tunas y Holguín, pero la situación continuó deteriorándose.

En Santiago de Cuba, en marzo de 2023, la Empresa de Servicios Comunales contaba con solo 10 carros fúnebres para atender a más de un millón de habitantes.

En Ciego de Ávila, en octubre de 2025, solo ocho de 19 carros fúnebres estaban operativos, obligando a coordinar traslados desde otros municipios.

Los municipios de Jobabo y Manatí, en Las Tunas, llegaron a no tener ningún vehículo funerario propio en activo.

En diciembre de 2025, el gobierno incorporó 15 vehículos eléctricos al servicio necrológico de La Habana, gestionados por la mipyme estatal Servi Axess, con el compromiso de que el servicio sería gratuito para la población.

El anuncio de este martes representa la continuación de ese plan, ahora con alcance declarado a todo el territorio nacional.

El contexto energético en que llegan estos vehículos es crítico: el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el pasado miércoles que Cuba no tiene «nada de fuel, de diésel», lo que hace más relevante la llegada de unidades nuevas para un servicio que el Estado monopoliza por ley, ya que las MiPymes tienen prohibido operar actividades de pompas fúnebres y servicios necrológicos.

Simultáneamente, el régimen puso en circulación este martes 200 autos eléctricos del modelo Dongfeng Box 01 para el traslado de pacientes de hemodiálisis en todas las provincias, en medio de una crisis sanitaria que ha dejado a más de 3,000 enfermos renales sin transporte garantizado desde inicios de año.