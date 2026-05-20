Gobierno cubano anuncia llegada de coches fúnebres para servicios necrológicos «en todo el país»

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La empresa estatal Transimport Cuba anunció este martes el inicio de la extracción de coches fúnebres llegados al Puerto de Mariel, destinados a los servicios necrológicos en todo el país, según publicó la entidad en su página oficial de Facebook.
La operación fue coordinada por Transimport, el Ministerio del Transporte (MITRANS) y las autoridades portuarias cubanas.
Las imágenes difundidas muestran una fila de camionetas pickup plateadas de la marca JMC (Jiangling Motors Corporation), de fabricación china, equipadas con un canopy adaptado para uso funerario, estacionadas en la Terminal de Contenedores de Mariel.
El anuncio llega en un contexto de colapso estructural del sistema funerario cubano, documentado desde hace años.
En diciembre de 2022, la viceministra de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, reveló ante la Asamblea Nacional que Cuba solo contaba con 233 carros fúnebres operativos de los 615 necesarios para cubrir la demanda nacional, un déficit de 382 unidades.
En aquel momento se anunció un programa de importación a ejecutarse en tres años, con vehículos adquiridos en China.
En abril de 2023 llegó un primer lote de carros fúnebres chinos distribuidos en provincias como Las Tunas y Holguín, pero la situación continuó deteriorándose.
En Santiago de Cuba, en marzo de 2023, la Empresa de Servicios Comunales contaba con solo 10 carros fúnebres para atender a más de un millón de habitantes.
En Ciego de Ávila, en octubre de 2025, solo ocho de 19 carros fúnebres estaban operativos, obligando a coordinar traslados desde otros municipios.
Los municipios de Jobabo y Manatí, en Las Tunas, llegaron a no tener ningún vehículo funerario propio en activo.
En diciembre de 2025, el gobierno incorporó 15 vehículos eléctricos al servicio necrológico de La Habana, gestionados por la mipyme estatal Servi Axess, con el compromiso de que el servicio sería gratuito para la población.
El anuncio de este martes representa la continuación de ese plan, ahora con alcance declarado a todo el territorio nacional.
El contexto energético en que llegan estos vehículos es crítico: el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el pasado miércoles que Cuba no tiene «nada de fuel, de diésel», lo que hace más relevante la llegada de unidades nuevas para un servicio que el Estado monopoliza por ley, ya que las MiPymes tienen prohibido operar actividades de pompas fúnebres y servicios necrológicos.
Simultáneamente, el régimen puso en circulación este martes 200 autos eléctricos del modelo Dongfeng Box 01 para el traslado de pacientes de hemodiálisis en todas las provincias, en medio de una crisis sanitaria que ha dejado a más de 3,000 enfermos renales sin transporte garantizado desde inicios de año.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de servicios funerarios y sanitarios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante el colapso del sistema funerario?
El gobierno cubano ha importado vehículos fúnebres de China para intentar paliar el déficit existente. En un contexto de colapso estructural, la llegada de coches fúnebres al Puerto de Mariel busca mejorar los servicios necrológicos en todo el país. Sin embargo, esta medida llega después de años de precariedad, con incidentes graves que reflejan la severidad de la crisis.
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¿Cuál es la situación actual del sistema de transporte sanitario en Cuba?
El sistema sanitario cubano está al borde del colapso, con un déficit superior al 60% de ambulancias necesarias. Recientemente, el gobierno ha intentado mitigar la situación con la importación de ambulancias, pero las cifras son insuficientes ante la magnitud de la crisis. La escasez de combustible y la falta de mantenimiento agravan la situación, con tiempos de espera que pueden superar las cinco horas.
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¿Qué impacto tiene la falta de combustible en los servicios públicos en Cuba?
La falta de combustible ha llevado a soluciones improvisadas, como el uso de carros de ETECSA para funciones de ambulancia y carro fúnebre. Además, en Santiago de Cuba se ha recurrido a vehículos de tracción animal para servicios necrológicos. Esta situación refleja una crisis energética profunda que afecta gravemente a los servicios públicos esenciales.
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¿Cómo está afectando la crisis sanitaria a la población cubana?
La crisis sanitaria en Cuba tiene consecuencias letales. La falta de ambulancias y el colapso del sistema de salud han resultado en la muerte de pacientes que no reciben atención médica a tiempo. Además, la mortalidad infantil ha aumentado significativamente, y las condiciones hospitalarias se deterioran a un ritmo alarmante.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.