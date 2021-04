Multa de 2 mil pesos indigna a Directora de hogar de ancianas en Cuba: "Así es el protocolo" respondió la inspectora

La directora de un asilo gestionado por la Iglesia Católica de Cuba se quejó de una multa de 2 mil pesos que le impuso una inspectora por incumplimientos del protocolo anti coronavirus, así como de la despreocupación del MINSAP en relación con el cuidado de las ancianas y de los trabajadores.

En una carta abierta publicada en las redes sociales de la revista Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana, la directora Ana Elena Lima Fundora comparte una “experiencia muy penosa” relacionada con la visita de una inspectora de Higiene y Epidemiología que terminó con la imposición de una multa de 2 mil pesos por diversas razones.

Los frascos de agua clorada no tenían fecha de confección, no estaban recogidas las Muestras Testigos de alimentos, la falta de higiene en alguna área exterior del centro y la falta de un ‘Plan de enfrentamiento a la Covid-19’, fueron las deficiencias encontradas por la Licenciada Raida, encargada de la inspección.

“Lo que me indigna profundamente de este acto injusto y cínico, es que hasta el día de hoy, nadie del Ministerio de Salud se ha ocupado de saber cómo estamos realizando cotidianamente el cuidado esmerado de las ancianas y trabajadores, incluso de verificar la calidad de vida de las ancianas”, protestó la directora del asilo.

Ante la falta de comprensión de la inspectora, Lima Fundora se preguntó: “Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿En qué pretenden que utilicemos los poquísimos recursos humanos con los que contamos para llevar adelante la tarea?”.

A pesar de comprobar que el asilo no ha dejado de prestar su mejor servicio durante todo el tiempo de confinamiento, con trabajadores que permanecen internos durante 14 días para evitar el riesgo de contagio, la respuesta de la inspectora fue: “así es el protocolo”.

“Es evidente que los protocolos los realizan burócratas que nunca en su vida han trabajado en un hogar de ancianos/as, no lavan, no limpian, no cocinan, no asisten a nadie. Es evidente que los “protocolos” (y quienes se apegan a ellos) no conocen ni por asomo lo que significa tener que discernir y priorizar constantemente entre lo “orientado” y lo imprescindible”, razonó la hermana Lima Fundora, sierva de San José.

Dolida por el rigor de la inspección y la indiferencia de la inspectora hacia las condiciones de vida que han conseguido mantener, con mucho esfuerzo y sin el apoyo de las autoridades, la directora del asilo explotó. “Es una vergüenza que se fijen en detalles insignificantes que no le cambian la vida a nadie y no hagan alusión a la higiene impecable, al estado general de las ancianas, a su calidad de vida. Por lo visto eso a nadie le importa”.

Enojada por el rigoroso criterio aplicado durante la inspección, Lima Fundora señaló deficiencias del sistema de salud que han afectado al funcionamiento de la institución que dirige.

“Resulta que desde que se agudizó la pandemia en la Habana, se han realizado PCR a los grupos de trabajadores que entran cada 14 días, pero, de las cinco veces efectuadas, sólo una vez los resultados fueron informados en tiempo, de lo cual tienen conocimiento todas las autoridades sanitarias correspondientes”, se quejó.

Además, la hermana señaló que aunque el asilo se encuentra cerrado a visitas, la inspectora impuso su derecho a ingresar “a pesar de que no nos consta que tuviera un PCR actualizado, tampoco los medios protección adecuados (doble nasobuco, careta, guantes, bata…)”.

“En nuestro Hogar, hasta ahora no hay ni peste a orine, ni ancianas desnutridas, ni infectadas por Sarna, ni se las denigra o trata como a cosas que estorban. Ellas, son la razón de nuestro trabajo (que es muchísimo) y, por supuesto, no nos queda tiempo para papeleo ni cartelitos”, protestó Lima Fundora.

“Ante la falta de realismo y la mirada tan superficial y desproporcionada de la que hemos sido objeto –concluyó-, protesto enérgicamente y hago saber a quién pueda interesar que nuestra misión es cuidar realmente a las ancianas. Por ellas estamos realizando todas las medidas que sean verdaderamente necesarias para impedir (en lo posible) que sean infectadas de coronavirus”.

Recientemente, las autoridades de La Habana declararon perseguir un mayor rigor en la imposición de multas y otras sanciones penales y administrativas a quienes transgredan las medidas sanitarias y las restricciones de movilidad vigentes por la COVID-19.

Este martes, el ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó la muerte de 9 personas por coronavirus en Cuba y 1060 nuevos casos de la enfermedad, en lo que constituye una señal del momento crítico que atraviesa el país en su lucha contra la pandemia.