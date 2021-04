Autoridades cubanas envían profesionales de la salud a Gabón, a pesar de crisis sanitaria en Cuba

Un grupo de 159 profesionales de la salud cubanos llegó este 12 de abril a Gabón para engrosar la Brigada Médica Cubana (BMC) que presta servicios en esa nación africana, a pesar de la crisis sanitaria por la que atraviesa Cuba.

Gabón es un país de África Central de ingresos medios, considerado el quinto mayor productor de petróleo de África. Ha experimentado un fuerte crecimiento económico durante la última década, impulsado por su producción de petróleo y manganeso.

A pesar de haber establecido relaciones con Cuba en 1974 y de su cercanía geográfica con países donde Cuba ha tenido presencia por décadas como el Congo o Angola, no fue hasta después del derrumbe del Campo Socialista que se impulsaron las relaciones comerciales entre la isla y Gabón.

De acuerdo a una publicación en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) este grupo es el más numeroso de todos los que le antecedieron en ese país desde 2004, fecha en que la primera BMC llegara a Gabón.

Los profesionales de la salud serán distribuidos a lo largo de las nueve provincias del territorio gabonés “para contribuir a una más amplia atención médica y reforzar, junto a los profesionales gaboneses, el nivel de salud y la esperanza de vida de la población en su conjunto”, agregó la nota del MINREX, sin precisar si los sanitarios cubanos formarán parte de la lucha contra el coronavirus. En este sentido, el país africano experimenta un elevado índice de contagios. A diferencia de Cuba, el programa de vacunación antiCovid ya ha comenzado en Gabón.

Antes, el 23 de marzo, 39 profesionales cubanos de la Salud habían aterrizado en Mozambique “para reforzar el enfrentamiento a la COVID 19”, anunciaba también el MINREX. Estos 39 se sumarían a un grupo que desde enero pasado ya se encontraba en ese país.

Mientras que en el 2018 existían 50.000 médicos cubanos trabajando en cuestionables contratos estatales en todo el mundo, en 2020 solo habían 28.000. La cifra, a la que hay que agregar unos 3 mil enviados específicamente a combatir la Covid19, suma alrededor de 31 mil en total, siendo Venezuela el mayor receptor de profesionales cubanos de la salud con más de 21 mil, según últimos reportes del sitio oficial Cuba Coopera.

Entre tanto, la situación sanitaria en la isla se deteriora con rapidez. A finales de febrero del presente año, las autoridades cubanas expresaban preocupación por el déficit de personal médico y de enfermería para enfrentar la crisis sanitaria vigente atizada por un alarmante aumento de casos positivos a la Covid19.

Durante una sesión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) el director de Salud en La Habana, Emilio Delgado Iznaga, informó que más de un 30 por ciento de los trabajadores de la atención primaria de salud y el 70 por ciento en centros hospitalarios se han acogido a licencias. El grueso de ellos lo conforman fundamentalmente madres con hijos pequeños y personas mayores de 60 años, amparados en la nueva legislación creada al calor de la Covid19.

A pesar de que no se conocen las estadísticas a nivel nacional, varios reportes indican que otros sanitarios han cesado sus funciones laborales por diversas causas, entre ellas, la falta de medicamentos e insumos médicos.

En entrevista a CiberCuba, el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre admitía ser uno de los que había solicitado licencia, aquejado por la falta de recursos que afecta la salud de la población cubana. “No hay suturas, no hay guantes no hay sondas… No hay recursos de ningún tipo”, decía el médico granmense y aseguraba que se estaban dando casos de iatrogenia médica.

También, a finales de enero un enfermero del Hospital Militar Doctor Luis Díaz Soto (Naval), en La Habana del Este, denunció que su colectivo de trabajo estaba "pasando por un momento malo" debido a la falta de relevo, por escasez de personal sanitario.

Similares casos se han dado en otros centros hospitalarios de un sistema de salud publica que enfrenta no solo la carencia de insumos sino un alza en enfermedades como el dengue, la escabiosis, la pediculosis y, por supuesto, la Covid19 cuyas estadisticas de este martes ascienden a 1060 nuevos contagios y nueve muertes por esta enfermedad.