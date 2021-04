Osmani García responde a la pregunta más incómoda de su hijo: "¿Papá por qué tú tienes muchas novias?"

Daniel, el hijo del cantante cubano de música urbana Osmani García le ha hecho pasar un incómodo momento después de hacerle una inesperada pregunta en frente de su novia Laura.

El reguetonero, también conocido dentro de la farándula de la isla como La Voz, viajaba dentro de un auto junto a su chica, una de las reposteras más famosas de Miami (Florida), y el pequeño, cuando éste, mientras estaba sentado en su silla en la parte trasera del vehículo, le dijo: "¿papá por qué tú tienes muchas novias?".

Tras escuchar a su hijo, el intérprete de Con la vida en dos maletas se quedó apenas sin palabras por unos segundos. Tanto él como Laura no pudieron evitar quedar asombrados por la pregunta del menor y compartieron miradas sin saber qué decir.

Sin embargo, Osmani García logro salir airoso de la situación y darle a su hijo una respuesta que, de seguro, también acabó complaciendo a Laura.

"No, pero ya Laura es la última. Ya no voy a tener más novias. Me oíste", contestó el cantante urbano al pequeño Daniel.

A continuación, el reguetonero le preguntó a su hijo: "¿Me quedo con Laura?", a lo que el niño asentó con la cabeza dejando claro su sí.

"Bueno, pues entonces ya. Ya no voy a tener más novias entonces", agregó Osmani García seguido de un "Estoy rodeado y no es de agua".

La simpática e inocente escena quedó grabada en un vídeo que El Chiquitico de Cuba compartió posteriormente en su perfil de Instagram con todos sus seguidores. "Mi hijo hace cada pregunta. Trágame tierra", expresó el reguetonero junto al post que ha arrancado más de una sonrisa entre sus admiradores.

"Verdad que los niños son los más transparentes", "Ay Dios mío", "Como sabes ese bebé", "Qué lindo, qué inteligente", "Sí, que sea Laura la última que hacen una bella pareja", "Ese niño sí que sabe", "Ay Osmani, acabó contigo el nene", "Qué cómico", "Los niños son sinceros, hay que hacerles caso", son algunas de las reacciones que ha despertado el audiovisual de Osmani García en sus fans.

La relación sentimental de Osmani García y Laura salió a la luz el pasado mes de diciembre de 2020, cuando el cantante urbano publicó en su perfil de Instagram un post en la que presentaba oficialmente a su nuevo amor.

"Es oficial: Laura. Única reina mía. El Universo con tu amor respondió todas mis quejas, reclamos y preguntas... y me dejó sin palabras. No necesito saber nada más que me amas para ser infinitamente feliz, ahora entiendo todo", escribió el Osmani García junto a algunas fotografías de la joven.

Desde entonces se han vuelto inseparables y no dejan de compartir y gritar su amor a los cuatro vientos de Instagram con sus constantes publicaciones en las que aparecen disfrutando de su romance.

