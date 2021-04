Muere joven cubano cruzando frontera entre Bolivia y Perú, la familia pide ayuda para localizar el cuerpo

La familia de Víctor David Copello Hernández, un migrante cubano fallecido en la frontera entre Bolivia y Perú, ha pedido ayuda a través de Facebook para localizar el cuerpo del joven.

El cadáver de Copello Hernández, de solo 21 años y que murió presuntamente de un infarto, quedó abandonado en el pueblo Patacamaya, según explicó en Facebook, Disle Medina, quien se presentó como sobrina del fallecido.

“Ayer comenzó a cruzar la frontera de Bolivia para Perú en camino a USA, su sueño y nuestro sueño de estar los cuatro juntos, y nos informaron a las 8:40 que murió en el camino. Al parecer la altura de ese país, Bolivia, le provocó un infarto, es lo que creemos", explicó Medina.

"Su cuerpo no lo hemos podido recuperar, lo dejaron abandonado en la frontera entre Bolivia y Perú, en un pueblo que se llama Patacamaya, detrás de la última casa del pueblo a mano derecha, en un camino, para que alguien lo entregara a la policía”, precisó.

Disle Medina añadió que no se han podido comunicar con la policía de ese pueblo porque no aparece ningún número de teléfono al que puedan llamar. Dice que ya se comunicaron con el Consulado de Bolivia y que "empezaron a buscar", aunque no tienen respuesta todavía.

"Por favor, les pido que compartan esta publicación para que todo el mundo la vea y me ayude a encontrar su cuerpo y poder mandarlo a su mamá a Cuba y a toda mi familia. Si conocen a personas en Bolivia por favor etiquétenlas en esta publicación", suplicó la pariente del joven fallecido, que pide máxima difusión a su mensaje para que pueda ser encontrado y recuperado el cuerpo.

"Estoy muerta en vida, ya no doy más, al igual que mis padres y su familia en Cuba. Su mamá está destrozada. Los que lo conocen saben lo buen muchacho que era, cariñoso, amable, respetuoso, noble y buena persona. Por favor, no entiendo por qué Dios nos quitó a Vitico. Él era un muchacho de fe que amaba a su Dios.

Este triste caso se suma a otra dramática noticia, la de una madre y su hijo, ambos cubanos, que murieron ahogados mientras intentaban cruzar la selva del Darién, en Panamá, junto a otros dos emigrantes.