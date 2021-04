El Micha reconoce que le tiene más miedo a la policía en EE.UU. que en Cuba

El reguetonero cubano, El Micha, reconoció que le tiene más miedo a la policía en EE.UU. que en Cuba y que toma precauciones en sus encuentros con agentes de la policía estadounidense.

En una visita al Show de Carlucho para hablar de su tema El sueño -recientemente estrenado- en el segmento final de la entrevista, ante un comentario del presentador sobre la necesidad de que se vaya la dictadura en Cuba y los policías dejen de dar palos, el reguetonero aprovechó para confesar “de corazón”, que tiembla cuando ve a los policías norteamericanos.

“Yo le tengo tremendo miedo también a la policía aquí”, admitió El Micha refiriéndose a la policía estadounidense.

“Uno le tiene miedo a la policía donde quiera”, comentó Carlucho. “Tú sabes, yo allá (Cuba) no le tenía tanto miedo a la policía”, dijo el reguetonero, que precisó que desde que llegó a EE.UU. hace tres años lo primero que vio en la televisión fue un policía pisándole la cara a un negro.

El reguetonero, con la espontaneidad que lo caracteriza, aprovechó para contar un episodio que vivió ese mismo día cuando un policía lo paró en la carretera presuntamente por exceso de velocidad.

El Micha cuenta que cuando se acercó el policía a su carro, él se aferró con las dos manos al timón y aunque la licencia estaba en “el cangurito” cerca de él, cuando el agente le requirió la documentación para ponerle la multa (de 255 dólares), lo primero que hizo fue preguntarle si podía quitar las manos del timón para darle la licencia, "por si acaso".

A pesar de la opinión de El Micha sobre la policía estadounidense, gran parte de la entrevista giró en torno a El Sueño, convertido en uno de los temas musicales del momento por el reclamo de un cambio político en Cuba del que es portadora la letra de la canción.

“Yo me sentí el portavoz de una realidad, sentí que las cosas no están bien, que era el momento y que me tocaba”, dijo El Micha, para quien su canción solo retrata la verdad de lo que está pasando en la isla.

“Yo no siento que tengan que tomar represalias con los míos, la canción la hice yo, fue mi sentir, lo que piensa un pueblo, la situación que está pasando”, contestó cuando Carlucho lo interrogó sobre la posibilidad de que el régimen cubano tome represalias con sus familiares.

El 31 de marzo, el reguetonero estrenó su nuevo sencillo, en el que abiertamente pide un cambio en Cuba y denuncia la represión, la falta de libertad de expresión, la escasez de comida y medicamentos, las largas colas y hasta el cambio de moneda en la isla.

"Hace falta un cambio aunque sea por casualidad. Cada día está peor, La Habana no aguanta más, el pueblo está diciendo '¡Está bueno ya!'"; "Ahora cambiaron la moneda en medio de una pandemia, libertad de expresión, que hablar es una tragedia"; "¿Te enteraste? No hay ni medicina pa’ calmar los dolores. Al país le hace falta un cambio, tiempos mejores. Que pa’ que los hijos coman, madres dejan de comer" y "El sufrimiento de los míos, que se acabe. La represión, que se acabe. El abuso, que se acabe. La angustia del cubano, que se acabe", son algunos de los fragmentos en los que El Micha arremete de forma directa contra la situación que atraviesa la isla.

"A mí nadie me mandó, yo solo lo estoy haciendo. Contando la verdad, diciendo lo que estoy viendo. Oye, que pa’ mejorar la gente se siguen yendo. Y en un cuarto vacío una madre sigue sufriendo", dice en otro momento de la canción, en cuyo videoclip -filmado en blanco y negro- El Micha aparece vestido con una guayabera y fumando un tabaco.

Con Un sueño, El Micha se sumó al despertar político que ya protagonizó Gente de Zona en la segunda mitad del 2020. Hasta su más reciente estreno, el reguetonero había preferido obviar su postura política, actitud que le valió críticas.

En días atrás, El Micha agradeció públicamente al rapero y activista, Maykel Osorbo, por poner su canción en la calle el día en que un grupo de artistas urbanos recorrieron arterias concurridas de La Habana Vieja mientras reproducían música contestataria, en especial Patria y Vida y el citado estreno del reguetonero cubano.