Entrevista a El Micha: "Yo sentí que era el momento de hablar ya"

El cantante cubano Michael Sierra Miranda (La Habana, 1981), conocido artísticamente como El Micha, ha concedido una entrevista a CiberCuba el mismo día del estreno de su tema "Un sueño", con el que reivindica que "Cuba pide libertad".

En declaraciones a este diario, El Micha ha asegurado que ha hecho lo que le dictaba el corazón. "Yo sentí que era el momento de hablar", señaló aclarando que él no habla cuando los demás quieren sino cuando él lo decide. "Mientras más me empujan, menos camino", aclaró.

El artista niega que haya sentido presión de la opinión pública de Miami para retratarse a favor de la libertad de Cuba y confiesa que los siete meses que pasó confinado en la Isla, debido al cierre de aeropuertos por la Covid-19, le sirvieron también para tomar esta decisión que ha consultado con su familia.

"Yo estoy abogando por que el cambio sea ya. Ya me duele estar viendo a todos mis amigos pasando trabajo; a mi familia pasando trabajo; mi mamá diciéndome que con dinero no encuentra nada; mi mujer volviéndose loca para que mis hijos se coman una galletica dulce. A lo mejor la gente no entiende lo que se está hablando, pero yo ya sentí que es el momento de hablar ya", recalcó.

Su mensaje, aclaró, va dirigido, sobre todo, a los Díaz-Canel, a los Manuel Marrero y a los Raúl Castro. A todos les pide que busquen la forma para el cambio en Cuba. Le da igual que se reúnan y lo consigan o que se vayan del país. Lo importante ahora es que ese cambio se produzca.

El artista aseguró además a CiberCuba que el tema Un sueño, que en menos de 24 horas ha superado las 100.000 visualizaciones en YouTube, formará parte de su próximo disco, GAD (Gracias a Dios), que tiene previsto sacar en tres meses.

En principio no estaba en sus planes que un tema de contenido político entrara en el álbum, pero todo pasó de pronto. "Me vino el diablo al cuerpo", dice El Micha para explicar que le llegó la inspiración y grabó Un Sueño, harto que desde Cuba, los suyos le digan todo el rato por teléfono: "No hay, no hay".

Sobre el estreno de Cándido Fabré, "Yo soy de Patria o Muerte", que salió casi a la vez que Un sueño, El Micha comentó que ha escuchado la canción y llama la atención que en ella Fabré menciona que han tocado fondo. "De ese fondo es del que yo estoy hablando", remarcó.

Ahora, en su opinión, él cree que hay que intentar que todos los cubanos tengamos "un mejor país" y que podamos entrar y salir de él sin que nos pase lo que le pasó a Celia Cruz, que nunca pudo volver a pisar Cuba.

Él no tiene miedo de que le ocurra algo similar y asegura que está dispuesto a asumir las consecuencias. "Los hombres como yo son de qué pasó, qué pasó, pa' dónde hay que ir, qué se va a hacer".

Sobre una posible ataque desde los medios de prensa del Partido Comunista de Cuba, El Micha se muestra despreocupado. "Eso no tiene respuesta, qué me van a decir. Yo estoy diciendo la verdad. Con la verdad nadie puede", sentenció.

Él sólo aspira a que su música se convierta en "un himno de fuerza" para todos los jóvenes cubanos que la escuchen desde la Isla.

Para ver la entrevista completa pincha aquí.