La autopista más estresante de EE.UU. está en Miami, según estudio

La autopista I-95 en Miami fue considerada como la “más estresante de Estados Unidos” según el informe “The Cities Where Traffic Causes the Most Stress” (Las ciudades donde el tráfico causa más estrés) publicado por el sitio web Fleetlogging.com.

El portal digital que publicó los datos se encarga de ofrecer una visión general de los dispositivos de registro electrónico, y analizó para este estudio las reacciones de los usuarios de Twitter con respecto al tráfico.

La I-95, con 86,96% de tweets mencionando el tráfico estresante, resultó la arteria más angustiosa del país.

Se analizaron más de 60,000 tuits en los que se utilizaba la palabra “tráfico”, pero solamente en idioma inglés, luego se aplicó la herramienta TensiStrength para identificar las carreteras, ciudades y estados que causan más estrés.

“Eliminamos los tweets de las cuentas de actualización de tráfico. Luego, usando la herramienta TensiStrength, clasificamos cada tweet como estresado o no. Para detectar la ubicación de cada tweet, nos remitimos a las coordenadas de la publicación (donde se agregó) o la ubicación mencionada en su perfil. Para obtener el desglose por carreteras, primero tomamos las listas de las carreteras más congestionadas del INRIX Global Traffic Scorecard para el Reino Unido y los EE. UU.”

La metodología usada en el estudio excluyó las reacciones de la población hispana que se expresa generalmente en español, lo cual, quizás, pudo haber repercutido en los resultados que arrojaron ciudades con una marcada población latina. Tal es el caso de las ciudades del sur de Florida.

La ciudad estadounidense con un tráfico más estresante según los usuarios de Twitter resultó Lubbock, en texas, con una tasa de estrés del 75%. Por su parte, el estado de EE. UU. con la mayor densidad de tweets sobre temas de tráfico estresado (62,18%) fue Rhode Island, al noreste.

En el top ten de las ciudades con peor tráfico se reportó, en el lugar 9, a Jacksonville, Florida. Miami apareció en el puesto 51.

El listado de las 10 primeras ciudades es el siguiente:

1- Lubbock, Texas

2- Newark, New Jersey

3- Stockton, California

4- Tucson, Arizona

5- Fort Worth, Texas

6- Louisville, Kentucky

7- El Paso, Texas

8- Atlanta, Georgia

9- Jacksonville, Florida

10- Baton Rouge, Louisiana