Joven cubano sufre graves heridas en accidente de tránsito en Miami: El responsable huyó

Asiel Escobar Foto © Facebook / Daniel Benítez

Vídeos relacionados:

Un joven cubano está ingresado en un hospital del sur de Florida tras sufrir graves heridas en un accidente de tránsito con fuga ocurrido en Miami el pasado miércoles 22 de abril, cerca de la medianoche.

La víctima, identificada como Asiel Escobar, es oriundo de Centro Habana.

El impacto ocurrió en la intersección de Flagler Street y la Avenida 37, en el borde occidental de La Pequeña Habana, una zona de alto tráfico comercial y cultural con fuerte presencia de la comunidad cubana e hispana.

Según el periodista Daniel Benítez, quien dio a conocer el caso en Facebook, Asiel salía de su jornada laboral en un restaurante en el área de Brickell y se dirigía a su casa cuando se produjo el choque.

El conductor responsable huyó del lugar sin prestarle asistencia ni notificar a las autoridades, lo que convierte el caso en un delito de fuga.

Escobar permanece en estado crítico bajo observación médica, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer actualizaciones oficiales sobre su evolución.

La Policía de Miami ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al conductor y el vehículo involucrado, mientras revisa cámaras de seguridad instaladas en el área como parte de la investigación activa.

El suceso se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en Miami-Dade, condado que lidera el número de accidentes de tráfico en Florida y donde los incidentes con fuga han afectado de manera recurrente a la comunidad cubana.

Solo en los primeros meses de 2026 se registraron 93 accidentes y 117 víctimas en el condado, según datos disponibles, y los accidentes de peatones en Miami-Dade aumentaron más del 50 % entre 2020 y 2024.

Entre los casos más resonantes que han golpeado a la comunidad cubana figura el de Alexis Muñoz, de 46 años, atropellado mortalmente en La Pequeña Habana en noviembre de 2024 por un conductor que también huyó.

En agosto de 2025, Enrique De Moya, de 69 años, murió atropellado en el noroeste de Miami-Dade por un conductor que se dio a la fuga en una Toyota Tundra gris, caso en el que las autoridades ofrecieron hasta $5,000 de recompensa por información.

En marzo de 2026, la justicia dictó sentencia de 18 años de prisión contra Víctor Rubio por el atropello mortal del cubano Tomás Brito en La Pequeña Habana, un caso en el que el conductor había reportado falsamente el robo de su vehículo para encubrir su responsabilidad.

La investigación sobre el accidente de Escobar permanece abierta y la Policía de Miami aguarda que testigos o personas con información sobre el vehículo implicado se pongan en contacto con las autoridades a la mayor brevedad posible.