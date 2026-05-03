“Se creen que lo único que hay es Miami”: Cubana explica por qué se fue y no quiere volver

Un comentario comparando el acceso a vivienda entre Houston y Miami fue suficiente para que una cubana residente en Texas encendiera las redes sociales con un video que ya supera las 30,400 vistas en TikTok.

Diana Valeria (@diana_valeria24) respondió con tono directo y sin filtros a ese comentario con un video en el que explicó, con seguridad y sin rodeos, por qué dejó Miami y por qué no piensa volver a vivir allí.

Desde el primer segundo, la cubana fue contundente: «Cubano, que se cree que lo único que hay en Estados Unidos es Miami, mi amor. No me gusta Miami».

En el video, grabado con actitud relajada y lenguaje coloquial, Diana Valeria recuerda que vivió en Miami en otra época, cuando la renta costaba mil dólares y con siete dólares se compraba de todo en la vaquita: pan, huevo, croquetas fritas y helado. Trabajó como mesera y asegura que ganaba cientos de dólares solo en propinas.

Sin embargo, su decisión de irse no fue económica. Fue personal.

«Me fui de Miami porque no me gusta Miami. Yo estoy para vivir en campo. Yo soy más tranquila. A mí no me gusta la fiesta, a mí no me gusta el tráfico. A mí no me gusta esa mala vida», afirmó.

Lo que hace el video especialmente llamativo es que Diana Valeria reconoce abiertamente que su negocio le va mejor en Miami que en Texas. De hecho, menciona que en un viaje reciente gastó aproximadamente 15,000 dólares en solo tres días.

«Me gasté alrededor de unos quince mil dólares, lo que seguramente tú tienes que pagar de renta todo un mes. Eso me lo gasto tres días en Miami, pero no me gusta Miami», lanzó, con una pizca de provocación.

Aun así, su postura es firme: prefiere la tranquilidad de Texas. «A mí me gusta llegar a un lugar de gringo, que todo sea calladito, que todo sea tranquilito. Me gusta vivir apartado de todo mundo», explicó.

El debate en los comentarios no tardó en dividirse. Parte de la audiencia respaldó su postura, identificándose con el rechazo al caos urbano de Miami, donde el alquiler promedio de un apartamento de una habitación oscila entre 2,212 y 2,721 dólares mensuales, y en zonas como Brickell llega a 3,400 dólares. En Houston, en cambio, los alquileres arrancan desde 900 dólares y las casas en los suburbios se consiguen desde 300,000 dólares.

Otros usuarios discreparon, defendiendo Miami como el epicentro cultural cubano en Estados Unidos y cuestionando que alguien con capacidad para gastar 15,000 dólares en tres días prefiera no vivir allí.

No es la primera vez que este tipo de testimonio genera polémica. Cubanas que se mudaron a Texas o a otras ciudades fuera de Florida han protagonizado debates similares, reflejando una tensión real dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos: la disyuntiva entre la identidad cultural concentrada en Miami y la búsqueda de mayor calidad de vida, espacio y asequibilidad en otras ciudades.

Diana Valeria cerró el video con una frase que resume todo: «Si a usted le gusta Miami, decisión de usted. Si a mí me gusta Texas, decisión mía».