Jennifer Lopez y Alex Rodriguez rompen: Su historia de amor contada con sus fotos más románticas

Una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento ha puesto fin a su relación: Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. Aunque desde hace semanas venían sonando con fuerza los rumores de ruptura, no ha sido hasta este 15 de abril que han confirmado la noticia de su separación.

El comunicado emitido por la pareja para anunciar su ruptura deja entrever que terminan de manera amistosa y con expectativas de continuar con su amistad.

Repasamos cómo surgió el amor entre ellos y algunas de sus imágenes más románticas de su álbum juntos:

Su primera aparición juntos

En 2017 comenzaron su relación después de coincidir en un evento y fue en la gala MET celebrada ese año en Nueva York, donde posaron por primera vez juntos e hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja.

La portada que los bautizó como J-Rod

La pareja posó para la revista Vanity Fair en el otoño de 2017, desde entonces fueron apodados como J-Rod.

Una gran familia

Ambos con sus hijos de matrimonios anteriores formaron una preciosa familia que se convirtió inseparable durante sus cuatro años de relación. JLo con sus 'coconuts' (Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony) y Arod con Natasha y Ella, hijas también de Cynthia Scurtis.

Su pedida de mano

En marzo de 2019 en el marco de unas idílicas vacaciones en Las Bahamas, el expelotero se arrodilló ante la neoyorquina para pedirle matrimonio. Sin embargo, la pareja nunca llegó a pasar por el altar aunque habían llegado a planear hasta dos bodas que no se pudieron realizar por la pandemia del coronavirus...

El vídeo de 1998 de Alex Rodríguez

En junio de 2019, el expelotero sorprendió al compartir un vídeo de 1998 de una entrevista en la que revelaba que su cita de ensueño sería con Jennifer Lopez. "Espero que me puedas conseguir una cita con ella", dijo entonces y unos años después lo consiguió...

Vacaciones memorables

En este tiempo, la pareja ha viajado mucho a lo largo y ancho del globo creando recuerdos juntos. Algunos destinos que han visitado son Francia, Italia o Israel. En este último lugar estuvieron en verano de 2019 en compañía de sus hijos.

Momento histórico

En estos años que han formado una de las parejas más poderosas de la star system estadounidense, juntos han asistido a toda clase de eventos. Pero sin duda, uno de los más importantes fue la investidura de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos.

En él, la neoyorquina se convirtió en el centro de las miradas por su poderosa actuación, en la que interpretó This Land Is Your Land y America, The Beautiful. Un momento histórico al que acudió junto al que entonces era su prometido, Alex Rodriguez.

Sus últimas vacaciones juntos

Este inicio de año lo empezó la artista con un nuevo proyecto cinematográfico, una película que ha estado rodando en República Dominicana. En la isla caribeña estuvo a finales de febrero el ex estrella de los Yankees acompañando a su chica antes de que estallase la noticia de su posible separación. Una ruptura que finalmente llegó en abril de 2021...

Todos estos momentos y muchos más seguro que los recordarán por siempre con mucho cariño...

