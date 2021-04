Multan por propagación de epidemias al payaso detenido en San isidro

El joven cubano Manuel de la Cruz, conocido como el payaso Desparpajo, fue multado con 3 000 pesos por un presunto delito de "propagación de epidemia", informó el propio afectado en su cuenta de Facebook.

"Un diíta largo el de hoy", dijo en la red social, donde también agradeció la solidaridad de sus seguidores.

"Estuve en la estación desde las 12 del día hasta las 7 y media de la noche, que me soltaron", detalló. También mostró la multa que le impusieron las autoridades, aunque dijo que no la pagaría porque no había contravenido las medidas sanitarias contra el coronavirus establecidas por las autoridades en la capital.

"Creo que he sido el primer payaso con nasobuco", añadió en la directa.

También criticó que las mismas medidas sanitarias que esgrimieron los agentes de la policía en su contra no impidan otras actividades organizadas por el gobierno en la misma zona.

De la Cruz fue detenido este lunes por la Seguridad del Estado cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños, preparada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, en el barrio habanero de San Isidro.

Los agentes que lo detuvieron no sabían que el payaso llevaba su teléfono encima, por lo que el joven pudo hacer una transmisión en directo por redes sociales desde la estación de Aguilera, en el municipio 10 de Octubre, donde estaba retenido, y denunciar su situación.

"Metieron preso a un payaso, denuncien por favor", dijo antes de que los represores se acercaran y le quitaran el móvil.

Al menos otras seis personas fueron detenidas el lunes, incluido el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que sigue desaparecido.

Otero Alcántara fue arrestado junto con De la Cruz cuando trataba de impedir que el cerco policial impidiera a algunos vecinos del barrio y sus hijos recibir las confituras y los caramelos que tenían preparados para la actividad en la sede del MSI.

Otros activistas (Yasser Castellanos, Iliana Hernández, Jorge Luis Capote Arias, Oscar Casanella, Abu Duyanah Tamayo, Camila Acosta, Iris Ruiz y Amaury Pacheco)

denunciaron que la Seguridad del Estado los tenía sitiados en sus casas.

La tarde del domingo, también en San Isidro, un grupo de vecinos y opositores impidieron el arresto en plena calle del rapero Maykel Osorbo, y organizaron un evento improvisado en el que sonaron canciones contra el Gobierno cubano e incluso se llegaron a corear insultos al presidente Miguel Díaz-Canel.