Cuba envía personal médico a Gabón con aerolínea española sospechosa de vínculos con el régimen chavista

El gobierno cubano eligió a la polémica aerolínea española Plus Ultra para realizar un vuelo chárter a Gabón en el que viajaron 180 personas pertenecientes al Ministerio de Salud (MINSAP) hasta la capital de ese país del África ecuatorial.

La aeronave, un Airbus A340-300, voló desde Madrid a la Habana para recoger a los sanitarios cubanos, tras haber regresado de un vuelo a Caracas el pasado 9 de abril. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba (MINREX) daba cuenta de la operación de traslado del personal médico cubano.

“En la mañana de hoy, el ministro de Salud de Gabón, Dr. Guy Patrick Nguema Ndong, dio la bienvenida a los 159 nuevos profesionales de la salud cubana, que arribaron en un vuelo charter de la aerolínea española Plus Ultra S.A, para unirse como incremento a la Brigada Médica que presta servicios en el país”, publicaba el MINREX en su comunicado.

Se trata del mayor grupo de médicos cubanos que arriba a Gabón desde 2004, año en el que se firmó el primer acuerdo de cooperación en el sector de la salud entre ambos países.

Preguntada por el medio español Vozpópuli, la compañía Plus Ultra explicó que se trató de "un vuelo chárter que se realizó tras recibir una petición por parte del Gobierno de Gabón a Plus Ultra, y en el que se trasladó un total de 180 pasajeros de La Habana a Libreville", no 159 como indicaba el comunicado oficial de Cuba.

Según este medio, la contratación de Plus Ultra para esta misión refuerza las sospechas sobre los presuntos vínculos que existen entre la aerolínea y el régimen de Nicolás Maduro, sobre el cual Cuba ejerce una influencia dominante.

Diversos medios españoles han resaltado los supuestos vínculos entre el accionariado de la empresa española con figuras del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En cualquier caso, la noticia de un rescate financiero que inyectó 53 millones de las arcas públicas a la aerolínea ha causado revuelo en la opinión pública.

Con solo cuatro aviones que operan a destinos sudamericanos, la compañía Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno español con una cantidad llamativa de dinero, en comparación con el destinado a salvar otras empresas muchísimo más grandes, como Air Europa, afectadas por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, para mayor embrollo, el medio español Vozpópuli asegura que, en el momento de su rescate, la compañía Plus Ultra contaba únicamente con una sola aeronave, ya que las otras tres estaban en régimen de alquiler y ya habían sido devueltas.

Creada en 2011, Plus Ultra debe su nombre al primer avión español que viajó a Sudamérica, en 1926. Cuatro años después de creada, en 2015, despegó su primer vuelo y hasta fechas recientes ha ofrecido trayectos desde España a Guayaquil, Quito, Caracas y Lima, así como a La Habana, Santiago de Chile y República Dominicana.

De acuerdo con El País, Plus Ultra transportó en 2019 a 156.139 pasajeros en 823 vuelos. Unos números que la colocarían en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en España, con menos del 0,1% de cuota. Como comparación, Air Europa, que también ha sido rescatada con 475 millones, transportó en 2019 a 19 millones de viajeros.

Con estos números, se comprueba que el actual ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos (social-comunista) destinó 339 euros por pasajero transportado en 2019 para la compañía Plus Ultra, muy por encima de los 25 euros por pasajero que destinó para una empresa mucho más importante como Air Europa.

"Solo el sector del taxi mueve en un mes más viajeros que esta aerolínea en un año", dijo el diputado del Partido Popular Mario Cortés en la sesión de control al Gobierno. "Una pequeña agencia de viajes de cualquier región tiene más clientes que esta aerolínea. Hay hoteles, chiringuitos de playa y locales de ocio nocturno que tienen más empleados".

El PP afirma que el accionariado de Plus Ultra está vinculado con el Gobierno de Nicolás Maduro. La empresa fue fundada por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, aunque varias informaciones aseguran que entre los accionistas figura Ibrahim Issa, un inversor cercano al Gobierno de Maduro, según 20 Minutos.

Por su parte, la ministra de hacienda, María Jesús Montero aseguró que se trata de una "compañía española" que cumple con las condiciones para recibir las ayudas, ya que proporciona 350 empleos directos y 2.500 indirectos.

Asimismo, la compañía rechazó en un comunicado las informaciones que la vinculan con el régimen chavista. Asegura que es de origen español y que como otras empresas del sector, su accionariado está compuesto de "diversas nacionalidades", la mayor parte de origen europeo y español.

"Informaciones sin fundamento ni pruebas han intentado vincular a Plus Ultra Líneas Aéreas con el gobierno de Venezuela señalando una supuesta relación de sus consejeros y accionistas con funcionarios del poder ejecutivo de dicho país", indicó la empresa en un comunicado reproducido por el portal Expreso.

"Plus Ultra líneas aéreas niega rotundamente que la empresa, sus accionistas o consejeros mantengan o hayan mantenido una vinculación contractual o personal con los funcionarios referidos o intermediarios calificados como tales por algunos medios de comunicación. Los accionistas y consejeros de la empresa no han formado parte del gobierno venezolano ni de un ente público en ese país, habiendo ejercido su profesión o actividad en el sector privado, aseguró.