Zaragoza dona más de 100.000 euros para proyectos contra la pobreza en Cuba

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La Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza aprobaron, a través del Comité de Emergencias de Aragón, más de 100.000 euros en ayuda humanitaria para Cuba, distribuidos en tres proyectos catalogados como de «emergencia internacional» que abarcan electrificación solar y seguridad alimentaria.

La Diputación aportará 58.050 euros al Comité de Solidaridad Internacionalista para un proyecto de electrificación solar fotovoltaica en el municipio de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, uno de los territorios más devastados por el huracán Melissa, que tocó tierra el 29 de octubre de 2025 con vientos sostenidos de 195 km/h, rachas superiores a 260 km/h y lluvias de 400 mm en 24 horas.

El financiamiento permitirá adquirir 12 kits fotovoltaicos autónomos para dotar de suministro eléctrico estable a un policlínico rural, nueve consultorios médicos, un hogar materno-infantil y un hogar de ancianos.

La instalación de los equipos en Cuba se realizará con más de 10.000 euros recaudados mediante donaciones de particulares y asociaciones en Aragón, coordinadas por la Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón y el propio Comité de Solidaridad Internacionalista.

El Ayuntamiento de Zaragoza destinó por su parte 64.300 euros adicionales para ayuda alimentaria: 34.316 euros a la Fundación Juan Bonal para un proyecto de seguridad alimentaria en Holguín que beneficiará a 100 familias en situación de extrema pobreza —unas 500 personas, especialmente hogares con menores, personas mayores o enfermos— y 30.400 euros a comunidades salesianas para distribuir paquetes de alimentos a 400 familias en Guanabacoa, Manguito, Manzanillo y Camagüey.

El Comité de Solidaridad Internacionalista precisó que «esta actuación forma parte del paquete de ayudas aprobadas por el Comité de Emergencias de Aragón, que ha destinado ya algo más de 262.000 euros a distintas crisis humanitarias internacionales», incluyendo Líbano, Palestina y los campamentos saharauis.

La ayuda aragonesa llega en un momento en que Cuba atraviesa una de sus peores crisis humanitarias en décadas, combinando una emergencia energética severa —con déficits de generación que superaron los 2.100 MW en diciembre de 2025 y apagones de más de veinte horas diarias en algunas zonas— con escasez generalizada de alimentos y medicamentos, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista.

La iniciativa zaragozana se suma a una creciente respuesta humanitaria española. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo completó el envío de 18 kits fotovoltaicos y 1.000 kits de alimentos e higiene para unas 5.000 personas, y el Gobierno de España movilizó medio millón de euros del fondo de conversión de deuda con Cuba para la compra de alimentos.

El Principado de Asturias abrió también una convocatoria de 500.000 euros en ayudas para asturianos y descendientes en Cuba, con plazo abierto hasta el 23 de junio de 2026.

El canciller español José Manuel Albares resumió la postura de Madrid ante la magnitud de la crisis: «¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo».