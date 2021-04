Detienen a activistas en Ciego de Ávila que protestarían con un cartel ante la sede del Partido

La policía política cubana detuvo el sábado a una pareja de activistas en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, que caminaban con un cartel hasta la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En una trasmisión directa vía Facebook, la activista Dairis Ravelo denunció que un hombre en bicicleta y un automóvil rojo la siguieron durante su recorrido. También se aprecia el momento en que dos oficiales se bajan de una patrulla y le exigen mostrar su carnet de identidad.

A los pocos minutos, Ravelo filma con la cámara de su teléfono la detención de su esposo, el activista Armando Pompa, justamente por personas que viajaban en el carro rojo. “Miren, se están llevando a mi esposo”, exclamó mientras una oficial de la policía le ordenaba que apagara su teléfono.

“Yo no lo voy a apagar. Estoy en mi derecho”, repuso la activista. Los oficiales insisten en que apague el artefacto, pero ella se niega. De igual modo, la obligan a subirse a la patrulla, a pesar de que la opositora les reclama por no haber cometido ningún delito como tampoco le presentaron orden de detención ni causa. “¿Quieres ver a tu esposo?”, le preguntaban.

Horas después, tras ser liberada, Ravelo contó que su intención era llegar en horas de la tarde a la sede del PCC con un cartel con versos martianos escritos a modo de protesta contra el gobierno. Por otra parte, relató que ella no había divulgado por redes sociales ni otra vía sus intenciones, no obstante, desde temprano un agente de la Seguridad del Estado vigilaba su casa.

Según refirió, ella y su esposo fueron “entrevistados” y recibieron amenazas de decomisarles los teléfonos celulares si no tenían evidencia que demostrara su propiedad. También aseguraron tener pruebas de que Armando Pompa traficaba motorinas o bicicletas eléctricas. Ravelo comentó que el solo se dedicaba a repararlas.

“No me hicieron nada, no me dieron golpes, no me trataron bien, como en casa, obviamente. Me dijeron que estaban locos porque me fuera de este país, pero de aquí no me saca nadie. Si quieren que me vaya, que me paguen el pasaje y todo lo demás”, dijo.

“Quiero alertar a todos los jóvenes que se están sumando que en los grupos de WhatsApp o Telegram donde estén, no comenten nada. No se sabe quién es quién”, explicó. “El objetivo no es sumar gente que dice que va a hacer y no hace nada”, agregó.

Para la activista, en tales grupos la minoría estaba de verdad apoyando una causa, mientras que el resto eran informantes de la Seguridad del Estado. Por ese motivo, recomendó a los jóvenes opositores no confiar “ni en su sombra”.