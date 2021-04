Cubanos opinan sobre la escasez de alimentos: "Nos levantamos pensando en la comida"

El descontento y la frustración aumentan entre los cubanos ante la escasez de alimentos, mientras el gobierno continúa sin solucionar el profundo desabastecimiento en las tiendas y mercados del país.

Un video publicado la semana pasada recoge varias opiniones sobre la continua zozobra de la alimentación en la isla. Addys Suárez señaló que en las tiendas las colas no disminuyen, aun con el riesgo de contagio existente. “Yo estoy embarazada y quiero comer carne de puerco, pero no puedo, porque está carísima, cuando aparece”, dijo al medio independiente CubaNet.

Zelandia de la Caridad aseguró que las confituras para los niños prácticamente ya no existían. “El café es una vez cada tres meses. Lo único que viene es pollo, picadillo y perro, lo demás no lo vemos. No hay un pedazo de queso, el yogurt ya es un lujo, en las tiendas en dólares lo encontrarás siempre”, explicó.

De igual modo, sostuvo que la economía en varios hogares había colapsado ante la crisis actual. “Muchas personas viven de lo que les manda la familia”, añadió.

“Lo único de carne que consigo es pollo y picadillo”, contó Odalis Rafael Martínez. “A la carnicería no viene casi nada, excepto media libra de pollo y con eso no se puede hacer nada”, comentó Alberto Rodríguez. “Hay que madrugar para hacer las colas o tener MLC, yo no tengo familia afuera y ganó trabajando en la construcción”, agregó.

“Busco por ahí y no aparecen vegetales ni viandas, el cerdo cuando aparece está a 80 y 100 pesos la libra. Tengo que vivir comprando cosas a sobreprecio, porque ni un boniato aparece aquí”, refirió.

“Ahora no hay un boniato, no hay una malanga, no hay nada, y me gustaría saber o que alguien me dijera qué tiene que ver eso con la crisis, si son productos que vienen de la tierra. Únicamente que todos los campesinos hayan cogido la COVID-19 (porque) no hay otra explicación”, ironizó.

En la dieta del cubano, un ingrediente indispensable es el arroz, que también escasea. “Muchas veces a final de mes falta el arroz, primordial en las mesas de los hogares”, lamentó Zelandia de la Caridad. Otro de los entrevistados indicó que la libra de ese grano alcanzaba los 40 pesos de costo.

A pesar de que no pocos cubanos desaprueban la decisión administrativa de abrir tiendas en MLC, a las que solo tiene acceso una parte que fundamentalmente recibe remesas familiares desde el exterior, el exgobernante Raúl Castro anunció que estos centros comerciales se mantendrían en tanto no se recuperara la economía del país.

“Hay que meterse el día entero en las pocas tiendas que quedan en dinero cubano que, además, están totalmente desabastecidas porque todo lo mandan para las de MLC. Y por supuesto, no siempre alcanzas. Por eso es que a veces es mejor comprar las cosas por fuera (mercado negro), si el dinero te alcanza claro”, dijo Odalis Rafael.

En medio de la compleja situación, el gobierno cubano aprobó la semana pasada un paquete de 63 medidas para incentivar la crítica producción de alimentos en el país. Una de ellas fue autorizar a los productores agropecuarios la comercialización de carne de ganado menor y mayor, al igual que la leche, siempre que los ganaderos cumplieran primeramente sus compromisos de entrega con el Estado.