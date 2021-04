Aumentan casos de embarazadas y puérperas con coronavirus en Cuba

Cuba ha registrado en lo que va de año un notable incremento del número de embarazadas y puérperas con COVID-19.

El aumento de contagios entre las futuras madres resulta alarmante para el Sistema Nacional de Salud cubano por las complicaciones que estas pueden desarrollar.

Desde el reporte de los primeros casos de coronavirus confirmados en Cuba, el 11 de marzo de 2020, hasta el último día de ese año el Ministerio de Salud Pública atendió 110 gestantes y puérperas con la enfermedad, causada por el coronavirus SARS-CoV-2.



Sin embargo, en los primeros cuatro meses de 2021 la cifra aumentó a más de 700, advirtió una información divulgada por el MINSAP.



La nota señala que la mayor prevalencia en la infección es por la vía del contacto directo con casos positivos en la comunidad.



Las autoridades también han alertado del cambio en los índices de gravedad y mortalidad: en 2020 solamente una paciente fue reportada como grave, mientras que de enero a abril de 2021 la cifra llegó a 15: tres de ellas permanecen en estado crítico y una falleció.

La fallecida, de 38 años, tuvo una parada cardíaca luego que se le practicase una cesárea de urgencia, a las 37 semanas de gestación. Su bebé sobrevivió y se encuentra con pronóstico favorable, asintomático y PCR negativo.

Durante la pandemia se han reportado un total de 19 partos de pacientes cubanas positivas al virus SARS-CoV-2, 10 de ellos por cesáreas y nueve de forma natural.



La doctora Mercedes Piloto, especialista del Programa Materno Infantil del MINSAP, explicó a la agencia Prensa Latina que este grupo poblacional presenta una susceptibilidad importante por los cambios en su anatomía y fisiología, y lamentó que algunas de estas pacientes llegan tardíamente a recibir atención médica, por lo cual corren el riesgo de presentar una condición grave o crítica de la enfermedad.



La operación cesárea para la terminación de un embarazo se realiza por indicación desde el punto de vista ginecobstétrico, no por afectaciones relacionadas con el coronavirus, excepto en los casos en los que la paciente manifieste un empeoramiento y se decida terminar el embarazo por una vía más rápida, detalló la especialista.



Hasta el momento no existe evidencia científica de transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo y la lactancia materna no se suspende, solamente deben adoptarse las medidas sanitarias para evitar transmitir el virus al bebé.

Cuba registró ayer cifra récord de casos positivos al COVID-19 en un solo día, con 1168 pacientes, según informó el MINSAP en conferencia de prensa. Las autoridades sanitarias de la isla reportaron, además, el fallecimiento de 7 personas durante la jornada.

El último parte incluye a una cubana de 30 años, residente en el municipio Cienfuegos, con 20 semanas de gestación, que ha sido declarada en estado de gravedad

Según el reporte, su única comorbilidad es un evento de preeclampsia experimentado durante su primer embarazo.