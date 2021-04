Policía cubana decomisa 149 ventiladores donados a una iglesia en Holguín

Agentes de la Policía cubana decomisaron un total de 149 ventiladores que habían sido donados a una iglesia en Holguín.

Así lo denunciaron en la red social Facebook Doraidis y Juan Carlos, pastores de la Iglesia Santidad Pentecostal en San Germán, Holguín, quienes aseguraron que habían sido víctimas de arbitrariedades por parte del gobierno de la Isla.

"Por este medio deseamos comunicar una triste noticia que hemos tenido que vivir en nuestra iglesia en la localidad de San Germán, en Holguín, Cuba. Triste por todas las arbitrariedades vividas y por todo el show del que ha sido víctima nuestra amada iglesia", indicaron.

Según exponen, el pasado martes 6 de abril recibieron una donación de 149 ventiladores de mesa marca Impud, para las iglesias de San Germán.

"Dichos ventiladores fueron donados por un amigo y comprados en la página Bazar Virtual, pagados desde el exterior, la única vía para poder adquirir los productos que son vendidos en esta tienda y que como iglesia necesitamos. Nuestra alegría fue interrumpida cuando antes de una hora se personó en nuestra iglesia un grupo de policías del municipio y junto a ellos venía el oficial Prim, quien casualmente labora en la provincia", dijeron.

Los pastores relataron que al llegar las autoridades les notificaron que se había realizado una denuncia a la policía municipal por una presunta venta ilegal de combustible.

"Algo muy incierto pues en nuestra iglesia y casa nunca hemos realizado ninguna venta de nada. Luego de revisar infructuosamente la casa y la iglesia, de una manera poco producente, invasiva e irrespetuosa, pues pretendían hasta confiscar el dinero proveniente de los diezmos y las ofrendas de la congregación, y de manera irónica mantenían conversaciones entre ellos sobre el “dineral” (menos de 10 000 mn), aun luego de comprobar que todo estaba en orden y formando todo un circo en nuestra cuadra, procedieron sin previo aviso a recoger los ventiladores", indicaron.

Cuando los pastores preguntaron a las autoridades por qué cargaban con los ventiladores, la respuesta fue: "Cuando recibimos una denuncia sobre algo, podemos confiscar cualquier otra ilegalidad".

Según ellos, la ilegalidad referida es el acaparamiento, y además manifestaron que no eran una entidad, "demostrando una total ignorancia e irrespeto a nuestra institución “Santidad Pentecostal”, que por más de 60 años ha sido reconocida legalmente por todos los gobiernos", dijeron los pastores.

"Al enseñarle los papeles de la compra, y ellos conversar con el representante de Copextel y ver que todo estaba en regla, continuaron arbitrariamente el proceso de recogida de los ventiladores. Les realizamos la pregunta sobre el porqué si somos una iglesia y se supone que el registro era dentro de la casa, qué necesidad tenían de estar tantos policías en la calle, eso solo contribuía a tener un espectáculo grotesco, hicieron un caso omiso, como si no les importara dañar la reputación y moral de iglesia y pastores", relataron.

"El propio instructor es alguien que conoce que somos una iglesia, pues él mismo nos hizo saber que él sabía los días que dábamos “misa” (culto o servicio). Ese mismo día tuvimos que dar declaración en la policía del municipio, donde ellos usando una gran cantidad de mentiras pretendían que nosotros dijéramos que los ventiladores eran para vender", añadieron.

En solo 15 días los pastores han tenido que presentarse a declarar en tres ocasiones.

"La policía ha demostrado una incongruencia e incompetencia muy grande, en principio el instructor dejó muy claro que ellos no deben probar nuestra culpabilidad, sino que nosotros debemos mostrar nuestra inocencia. ¿No es la presunción de inocencia, la base de cualquier sistema judicial?, ¿en 15 días no es para que tan ágiles agentes, no sean capaces de haber realizado ya las investigaciones, si tan rápido vinieron a quitarnos una bendición para las iglesias de san Germán? La última vez nos comunicaron que los ventiladores no están en el municipio, debido a que la acusación era de la provincia", comunicaron.

Aunque los pastores reconocen que algunos funcionarios los han atendido amablemente en el Partido y han mostrado su preocupación, indican que la policía ha mostrado una total falta de ética en los interrogatorios, tratándolos como delincuentes.

"Una total falta de ética al no manejar las cosas sin dañar la moral de la iglesia y de nosotros como personas y pastores. Una total ineficacia pues sabiendo que los ventiladores tienen un tiempo de garantía de 90 días nos están privando de poder hacer uso de esta. Y una falta de capacidad organizativa pues esta es la fecha donde no han podido probar nada pero tampoco nos dan respuesta alguna", sostienen.

"La respuesta que los pastores de San Germán esperan no es una justificación sin sentido y falta de verdad, es que los ventiladores nos sean devueltos y que estos lleguen a sus legítimos dueños las iglesias de nuestra ciudad. Qué confianza podemos tener en ellos si no se nos permite adquirir de manera legal los artículos que necesitamos en tiendas que el mismo estado ha dispuesto para ello. Cómo poder cumplir uno de los roles de la iglesia que es ayudar al pobre y menesteroso, si la misma policía estará presta a confiscar esa ayuda", se preguntan.

Por último, los pastores dijeron que apelan a la cordura y el entendimiento de los funcionarios de la policía, pues nadie les ha dado una respuesta.

"Estamos en un desamparo en cuanto a conocimiento, legalidad, y como siempre moral. Quién resarce los daños morales, psicológicos, económicos a la persona que de buena voluntad realizó una donación para las iglesias del pueblo que le vio nacer. Exigimos una respuesta y devolución ya", apuntan.