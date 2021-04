Segundo jefe de la policía de Miami y su esposa Comandante destituidos por acusaciones de encubrimiento

El segundo jefe de la policía de Miami y su esposa, una Comandante del departamento, fueron suspendidos en medio de una investigación sobre acusaciones de corrupción y encubrimiento interno.

El subjefe del Departamento de Policía de Miami (MPD), Ronald Papier, y su esposa, la Comandante del Equipo de Mejoramiento del Vecindario de la Pequeña Habana, Nerly Papier, fueron relevados de sus funciones, según la portavoz del Miami Police Department (MPD), Kenia Fallat. Los sueldos de ambos serán pagados durante sus suspensiones.

El MPD no quiso decir qué llevó a las suspensiones, citando una investigación en curso, pero la acción disciplinaria se produce tres semanas después de que una fuente anónima enviara un correo electrónico a varios funcionarios de la ciudad alegando corrupción por parte de los Papiers y varios otros oficiales de alto rango.

A principios de este mes, un correo electrónico encriptado enviado por un "Bill Schahwartzman" fue enviado al recién nombrado jefe del MPD, Art Acevedo, al alcalde de Miami, Francis Suárez, y a la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade, acusando a Ronald Papier de encubrir un accidente que involucró a su esposa.

El correo electrónico del 4 de abril, que estaba dirigido a Suárez, alegaba que Nerly Papier conducía "bajo la influencia de sustancias de control" y estrelló un vehículo policial contra una acera "a aproximadamente 40 millas por hora" el 2 de abril, explotando ambos neumáticos de un lado.

El correo electrónico alegaba que Nerly Papier condujo el vehículo sobre sus llantas hasta la sede del MPD antes de llamar a su esposo, el subjefe.

"Cualquier persona razonable sabría que después de golpear un contén a alta velocidad, con dos neumáticos rotos y llantas agrietadas, no sería seguro conducir el vehículo. Definitivamente sentiría la inestabilidad en el volante, los ruidos fuertes provenientes de las llantas chirriando contra la vía pública, así como el sonido y las vibraciones de los neumáticos reventados ", decía el correo electrónico.

Según el correo electrónico, Ronald Papier se puso en contacto con el capitán del MPD, Javier Ortiz, para que remolcaran y repararan el vehículo con el falso pretexto de que había sido objeto de vandalismo. Un sargento de policía presuntamente escribió un informe sobre el accidente sin inspeccionar el vehículo ni tomar fotografías, y el informe fue presuntamente firmado por un comandante de policía sin la debida revisión.

"Las acciones del subjefe, el comandante de policía, y el capitán de policía constituyen una mala conducta oficial delictiva, así como una falta de veracidad, empañando por completo la imagen del Departamento de Policía de Miami", concluyó el autor del correo electrónico.

Miami New Times ha cubierto el incidente, y aunque no pudo verificar de forma independiente ninguno de esos detalles, obtuvo un informe del accidente a través de una solicitud de registros públicos. El documento muestra que Nerly Papier estuvo involucrada en un accidente en la mañana de abril, a 2 cuadras de la sede del MPD, en 400 NW Second Ave.

El informe dice que conducía un Ford Explorer 2020 blanco cuando se desvió para evitar otro vehículo y chocó contra una acera, pinchando ambas llantas del lado derecho y dañando las llantas del vehículo. El informe indica que Nerly Papier no se sometió a pruebas de consumo de alcohol o drogas, y dijo que no se sospechaba nada.

El accidente ocurrió a las 9 a.m., pero no se informó hasta la 1:45 p.m. El informe dice que la camioneta fue remolcada al parque automotor de la ciudad de Miami en 1390 NW 20th St., pero una foto obtenida por New Times muestra un Ford Explorer blanco MPD con dos llantas derechas pinchadas en el estacionamiento de la sede de la policía, a unas dos millas de distancia, el día del accidente.

En una entrevista con Miami New Times a principios de este mes, el jefe Acevedo dijo que todas las acusaciones mencionadas en el correo electrónico de la denuncia estaban siendo investigadas por la división de Asuntos Internos (IA) del departamento de policía.

"Todo lo que se alega será investigado", dijo Acevedo. "Cualesquiera que sean las acusaciones, se las toma en serio".

Nerly Papier pudo haber violado las reglas de la policía al no reportar el accidente de inmediato. Las órdenes departamentales del MPD, la guía de procedimientos para la policía de Miami, establecen que cuando un miembro del departamento está involucrado en un accidente, debe informarlo de inmediato a un supervisor y redactar un informe del incidente. Según el informe del accidente del 2 de abril, el accidente de Nerly Papier no se informó hasta casi cinco horas después de que ocurrió.

Las reglas también requieren que el accidente sea investigado a fondo por un empleado imparcial.

No está claro si los Papiers fueron relevados de sus funciones en base a la investigación del accidente y la supuesta irregularidad, o si la disciplina surgió de alguna otra investigación.

Ni Ronald Papier ni Nerly Papier han respondido sobre lo sucedido a la prensa.