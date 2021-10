Acevedo sobre su despido como jefe de la Policía de Miami: "No planeo dejar de ser una voz para esta profesión"

El exjefe de la policía de Miami, Arturo Acevedo Foto © YouTube/screenshot-NBC

El cubanoamericano Arturo Acevedo, despedido recientemente del cargo de jefe de la Policía de Miami, dijo que no se da por vencido y que no está en sus planes “dejar de ser una voz” en el ámbito de su profesión.

“Yo no me doy por vencido. Mis padres no vinieron aquí para nosotros darnos por vencidos. Yo seguiré siendo una voz para esta profesión. Y una voz para los policías buenos, y esos que son tratados injustamente, debido a los agentes malos. Ya veremos cómo voy a poder servir en el futuro”, dijo visiblemente emocionado en entrevista concedida a la cadena NBC News, en la que contó su versión de los hechos ante todo el país.

"No creo que hubiera nada que pudiera haber dicho, si realmente miras lo que ha estado sucediendo, que hubiera cambiado el resultado", dijo; y añadió que su despido fue “un resultado predeterminado”.

“Nunca he vivido, como ejecutivo policial, lo que he vivido aquí, funcionarios electos inmiscuyéndose en las operaciones, inmiscuyéndose en el trabajo del departamento en cuanto a nuestras prioridades y en cómo debemos proceder con las investigaciones”, se quejó, y lamentó no haber estudiado el entorno del departamento que iba dirigir.

Cuando le preguntaron sobre su mayor pesar tras su mandato en Miami, sentenció: “No hacer mi tarea antes de aceptar venir aquí”.

Acevedo indicó que fue reclutado con entusiasmo por el alcalde Francis Suárez y por el administrador de la ciudad para reformar al departamento de la policía de Miami y que fue despedido porque el ambiente político en la ciudad no le permitió llevar a cabo cambios, debido en buena medida a la interferencia de la Comisión en el Departamento.

Joe Carollo fue uno de los comisionados a los que Acevedo acusó -en el Memorando que presentó en su defensa- de interferir con las investigaciones y operaciones del Departamento de la Policía, acusaciones que Carollo negó.

El también exjefe de la Policía de Houston -donde a diferencia de Miami dejó buenos recuerdos- calificó su mandato de apenas seis meses de “episodio bastante vergonzoso en una carrera de 35 años”; y dijo lamentar que no le permitieran servir a una comunidad que siempre ha amado.

Los comisionados de la ciudad votaron unánimemente la pasada semana para despedir a Acevedo. La decisión fue tomada después de una audiencia similar a un juicio en la que los comisionados criticaron el desempeño laboral del jefe de la Policía, especialmente en relación con sus polémicos comentarios en los que afirmó que Miami estaba dirigida por la "mafia cubana".

Acevedo comenzó a chocar con el sindicato policial poco después de su juramento en abril, cuando asumió los asuntos internos y realizó cambios en su personal de mando. Degradó a cuatro mayores y despidió a dos oficiales de policía de alto nivel, una pareja casada, porque no fueron "sinceros" sobre un accidente que involucró a un SUV.

El alcalde Francis Suárez niega ahora haber estado buscando reformas específicas en la Policía, según reporta Telemundo 51. La administración ha apostado temporalmente para el cargo interino por Manny Morales, que ha trabajado en casi todas las ramas del departamento.

Morales, que hasta hace poco era comandante de la división de operaciones donde supervisaba más de 800 miembros de patrullas y operaciones especiales, ya había sido considerado entre los aspirantes más fuertes para el cargo de Jefe de la Policía antes de que Acevedo fuera contratado.

La administración no ha confirmado cuál será el proceso para seleccionar al nuevo jefe, pero Morales espera tener la oportunidad de aspirar a ser nombrado de forma permanente.