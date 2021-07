Mensaje del jefe de Policía de Miami a los represores en Cuba: “Van a tener que contestar por sus acciones”

El jefe de la policía de Miami-Dade, el cubanoamericano Arturo Acevedo, envió un mensaje a los agentes que reprimen al pueblo en la isla, después de las protestas masivas del 11J contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“La policía de Estados Unidos no es perfecta, tenemos cosas feas, pero no se compara con la de Cuba. La de Cuba es un instrumento para abusar, controlar no el crimen, sino la mentalidad de una comunidad que quiere libertad y oportunidades”, dijo en una entrevista al periodista Ricardo Quintana, para Martí Noticias.

“Que no se les olvide que, cuando se quiten ese uniforme, son hijos de Cuba, no del Partido Comunista. Sigan abusando porque, al final de la vida, van a tener que responder ante un poder más grande que el de todos nosotros”, señaló.

Acevedo “suplicó” a los policías en la isla que no olvidaran que eran hijos de Cuba. “Van a tener que contestar por sus acciones”, enfatizó.

Nacido en 1968, en Guanabacoa, La Habana, Acevedo llegó con sus padres y hermanos a Estados Unidos con solo cuatro años de edad. Su padre lo enseñó a amar a Cuba y a repudiar la ideología del comunismo.

Antes de convertirse en el máximo responsable de la seguridad pública y policial de la ciudad de Miami, asumió el mismo cargo en las ciudades de Austin y Houston, en el estado de Texas.

Durante la ceremonia de su presentación oficial en Miami, recordó que sus padres le dijeron siempre que “el peor día en EE.UU. es mejor que el mejor día en el comunismo”. “El que quiera decirme que soy socialista que me lo diga en mi cara, porque yo soy gusano”, añadió.

De 56 años, Acevedo también fue jefe de la Patrulla de Caminos de California, en Los Ángeles. A mediados de 2020, se enfrentó directamente a Donald Trump, luego de que el exmandatario hablara sobre enviar al ejército a las calles ante las multitudinarias protestas tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.

“Solo permítame decir al presidente de Estados Unidos que, de parte de todos los jefes de policía de este país, que, si no tiene nada constructivo que decir, que mantenga la boca cerrada”, declaró Acevedo entonces en entrevista con CNN.

Como respuesta a la represión desatada en la isla contra los manifestantes, EE.UU. sancionó a Policía Nacional cubana y sus jefes por los acontecimientos del 11J, después de advertir que aplicaría medidas a funcionarios cubanos responsabilizados con la respuesta gubernamental.

De igual modo, el Departamento del Tesoro anunció sanciones para el ministro de las FAR y la brigada especial del MININT por su implicación en la represión de protestas en Cuba.