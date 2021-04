Cubadebate provoca aluvión crítico con fotorreportaje de vistas desde ventanas

Cubadebate provocó este domingo un aluvión de críticas al gobierno que lo financia con una propuesta de fotorreportaje sobre lo que ven sus lectores desde las ventanas de sus casas, cosechando -mayoritariamente- comentarios ácidos e irónicos en su página de Facebook, y publicando imágenes aéreas, personales y unas pocas con primeros planos de personas asomadas y macetas.

"¿Qué ves desde tu ventana? Ponte creativo y envíanos el mejor paisaje o detalle que ves...", reza la provocación fotográfica de Cubadebate a sus lectores, ilustrada con una imagen bucólica con impecable ventana de madera y cristales, a través de la cual se aprecia un trozo de verde parque, palmeras, edificios lejanos y un cielo nuboso.

Convocatoria creativa a cubanos / Foto: Cubadebate

Varios lectores se pusieron creativos y, aunque la publicación no indica si enviaron imágenes, publicó sus comentarios en Facebook, como el de Leo León Ruiz: Desde mi ventana observo a las madres buscar comida desesperadamente; veo al anciano diciendo ya esto no aguanta más; veo al policía multando; veo las calles militarizadas; veo miseria; veo desesperanza; veo un cartel de "La revolución avanza y avanza bien", en medio de una avenida llena de baches....

Ire Hechavarría contó: Me asomo a la calzada de Diez de octubre y parece que estoy en Hiroshima, cuando la bomba nuclear, una ciudad destruida y la gente sumida en tristeza, estrés, desesperación, así está toda Cuba; derrumbándose, mejor entro porque el techo de mi portal en cualquier momento le cae a alguien en la cabeza.

José Enrique Tejera Quevedo: Desde mi ventana se ve un bello paisaje rural y, en Cubadebate. se ve ¡un montón de mal agradecidos aprovechando cualquier tema para hablar basura!

Paisaje que genera, entre otras, la respuesta de Erdam Utier: Este órgano se nombra Cubadebate,por lógica, le hacemos tributo a su nombre, somos cubanos y estamos debatiendo. El César nuestro, impuesto a la fuerza, a dedo, solo se ha ganado el desprecio de quienes defendemos el derecho a tener derechos, a la libertad plena, a la tolerancia y el libre credo. Nuestro país es una total desgracia,un infierno, donde un tirano, que usted defiende, no escatima recursos que nosotros producimos para reprimir el pueblo, a quien debe proteger.Jamás agradeceremos a quien nos esclaviza...

Luis Orlando Montero González asegura que ve un pueblo muy triste, que ya no les creé nada al desgobierno y que está cansado de que lo manipulen por los medios de desinformación como Cubadebate.

Liliana Mollinedo, que asegura hablar en nombre de todos sus vecinos, ve una fosa inmensa, que fluye como río y que "nos está matando lentamente", desde hace casi 7 años y nadie ha venido a ayudarnos, los vecinos ya han perdido la confianza pues lo saben muchas instancias y nada. La cisterna del edificio contaminada y nos estamos bañando con esa agua. El policlínico calladito y no pasa nada. Tenemos bebés y niños pequeños. Ya no podemos más. ¿Podrá hacer algo Cubadebate?, pregunto porque los periodistas a los que hemos escrito han dado el silencio como respuesta.

La periodista independiente y colaboradora de CiberCuba, Iliana Hernández Cardosa se asomó a la ventana de su casa en Cojímar y vio a los represores, que llevan 15 días sitiando su vivienda, a la patrulla de la policía, esperando que salga, para secuestrarme por pensar y querer un país libre de comunismo, corrupción y miseria.

Pese a la gráfica descripción de los lectores, Cubadebate, hasta el momento de redactar esta nota, solo ha publicado visiones aéreas y distantes de La Habana, Artemisa, la Sierra Maestra y su Pico Turquino, la montaña más alta de la isla.

Artemisa / Foto: Marcos García

Una imagen nocturna del municipio habanero Cerro también fu publicada por Cubadebate, que no identifica a su autor, indicando solo "bloger".

El Cerro, La Habana / Foto: Cubadebate

Aunque también hay espacio para macetas con plantas y un padre con una hija, asomados a una de las ventanas de su casa, que fue el único contacto que tuvo la niña con un vecino de su edad, durante el encierro provocado por la pandemia de coronavirus, que ya supera los cien mil contagiados en Cuba.

Asomados / Foto: Anabel Álvarez

Las fotos han cosechado dos comentarios en la propia web de Cubadebate, el de José, un escueto y conmovido lector que afirmó: ¡Muy bellas imágenes!; Lena, entre admirada y decepcionada: ¡Lindas imágenes! Lástima que no pueda enviar la mía, pues desde mi ventana yo solo veo la pared del vecino.

Al momento de redactar esta nota, El post de Cubadebate sobre visiones desde ventanas de Cuba fue compartido 50 veces, cosechó 149 Me gusta, 11 Me encanta, 1 Me interesa, 121 Me divierte, 39 Me entristece y 23 Me enoja.