«Tengan vergüenza aunque sea una vez»: Cubanos responden a Cubadebate por culpar al embargo de los retrasos en cirugías

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La publicación de Cubadebate atribuyendo el retraso de más de 100,000 intervenciones quirúrgicas en Cuba al embargo energético de Estados Unidos desató este sábado una ola de críticas en redes sociales, con cubanos que rechazaron el encuadre propagandístico y recordaron que el colapso del sistema de salud lleva años, mucho antes de las sanciones petroleras de 2026.

El medio oficialista publicó hoy un artículo citando declaraciones de Altaf Musani, director de Gestión Humanitaria y de Desastres de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien tras una visita de cuatro días a la isla alertó que la crisis energética ha provocado el retraso de esas cirugías, incluyendo más de 11,000 correspondientes a menores de edad.

Cubadebate atribuyó la situación directamente a la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 29 de enero de 2026, que impone aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

Pero los cubanos que leyeron la nota no tardaron en responder con dureza.

«Tengan vergüenza aunque sea una vez en la vida. Hace más de 13 años que hay colas para operarse, para darse radiaciones, faltan insumos imprescindibles y otros horrores que sufren los pacientes, los familiares y el personal de la salud que muchas veces tienen que decidir si lo poco que hay es para el más joven o para el anciano», escribió Yanet Pérez Garrido en los comentarios de la publicación en Facebook.

La usuaria fue más lejos y apuntó directamente al régimen: «Sufrimos por la existencia de un bloqueo que le conviene al gobierno para justificar su ineficiencia y su desvergüenza. Para ellos y los 'suyos' todos los problemas siempre han estado resueltos, no saben de enfermedades sin tratamientos, de hambre y de sueños sin cumplir».

Hendris Manuel fue más escueto pero igual de contundente: «Esto es una falta de respeto a la inteligencia de las personas. Qué artículo tan desvergonzado».

Otro comentarista, identificado como Yoa Pzm, apeló a la memoria colectiva: «Pero si desde mucho antes ya no hacían casi operaciones. Si no tenías un socio, un amigo en algún hospital eras hombre muerto... Recuerden que los cubanos somos inteligentes, la mayoría tenemos estudios y tenemos memoria».

Saylin T. Mora planteó la pregunta que el medio oficialista nunca responde: «¿Y cuándo harán un artículo sobre la responsabilidad que tiene el gobierno en las pésimas políticas públicas que contribuyen también a muchos de los males que vivencia el pueblo cubano?»

Los datos respaldan la indignación ciudadana. El propio gobierno cubano reconoció ante la ONU que al cierre de febrero de 2024 —casi dos años antes de las sanciones petroleras de Trump— existía una lista de espera quirúrgica de 86,141 pacientes, incluyendo 9,000 niños.

En abril de 2026, esa cifra ya había escalado a 96,400 pacientes en espera, según fuentes oficiales cubanas.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, declaró que el sistema estaba «al borde del colapso» en febrero de 2026, y admitió en una comparecencia televisiva que el gobierno no podría resolver a corto plazo la falta de recursos, medicamentos y materiales médicos.

En ese mismo mes, Holguín paralizó toda la actividad quirúrgica electiva y Matanzas decretó el cese temporal de cirugías no urgentes, manteniendo solo emergencias y casos oncológicos.

El patrón de culpar al embargo por el colapso sanitario no es nuevo. En diciembre de 2025, el Ministerio de Salud Pública ya había atribuido la crisis farmacéutica al embargo eludiendo cualquier responsabilidad de gestión interna. En abril de 2026, Cubadebate repitió la misma fórmula usando la caída en la supervivencia de niños con cáncer, generando reacciones similares.

Díaz-Canel visitó el stand de Cubadebate en abril de 2026 y llamó a sus trabajadores a «insertar la verdad de Cuba», presentando la prensa estatal como una «trinchera ideológica».

Los cubanos en redes sociales dejan claro que distinguen entre el agravamiento reciente de la crisis y el deterioro estructural de décadas, y que no están dispuestos a que se use el primero para ocultar el segundo.