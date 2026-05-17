Parque eólico en Las Tunas empezará a funcionar una década después de su construcción

Vídeos relacionados:
El parque eólico La Herradura Uno, en la provincia de Las Tunas, está a punto de iniciar el emplazamiento de sus aerogeneradores tras más de una década de retrasos, obras inconclusas y promesas incumplidas, según informó Cubadebate en su publicación de Facebook.
Carlos Arias Sobrino, director de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, precisó que los 22 equipos que serán instalados en esta primera etapa podrán generar, en su máxima capacidad, 34 megawatts (MW).
Esa cifra es inferior al diseño original, que contemplaba 34 aerogeneradores para una capacidad total de 51 MW, aunque el directivo aclaró que eso no cierra la puerta a completar la totalidad del proyecto.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había anunciado a finales de abril que el parque sería concluido este año: «Este año se termina el parque de energía eólica Herradura 1, en Las Tunas [...] pretendemos comenzar a izar las torres a finales de este abril», declaró según Granma.
El proyecto fue anunciado por primera vez en 2012 como el mayor parque eólico de Cuba, ubicado en el litoral norte del municipio Jesús Menéndez.
En enero de 2018, la agencia EFE reportó que el complejo arrancaría a finales de ese año con una meta de 101 MW combinados entre La Herradura 1 y La Herradura 2, pero los plazos se incumplieron sistemáticamente.
En junio de 2024, Granma tuvo que publicar que «las obras del proyecto de energía eólica Herradura I no se han paralizado», una frase que por sí sola evidenciaba que la obra seguía sin concluirse.
En enero de 2025, el Periódico 26 reportó que las obras civiles estaban «a punto de terminar» y que se preveía iniciar el montaje de aerogeneradores ese año, promesa que tampoco se cumplió.
El anuncio generó una ola de burlas en redes sociales que reflejan el hartazgo ciudadano ante los retrasos crónicos del régimen en proyectos de infraestructura.
«Más de una década... son como 15 años», escribió un usuario.
Alvaro Pereyra fue más directo: «Jaja, una década parados!!!! Esa es la 'eficiencia revolucionaria'».
Lizyani Lopez ironizó sobre «una década esperando los vientos Alicios en el país de las Maravillas», mientras que Jose Dayron Almaguer recordó: «Tengo 40 y recuerdo cuando comenzaron los trabajos, yo era apenas un adolescente».
El retraso se produce en el contexto de una crisis eléctrica estructural que en 2025 llegó a registrar déficits de generación superiores a 2,100 MW, con apagones de más de 20 horas diarias en varias zonas del país.
Cuba tiene como meta que el 24% de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030, con la energía eólica aportando 656 MW mediante 14 parques eólicos, una cifra que luce cada vez más lejana a la velocidad que avanza La Herradura Uno.
Preguntas frecuentes sobre el parque eólico La Herradura Uno y la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo comenzará a operar el parque eólico La Herradura Uno en Las Tunas?
El parque eólico La Herradura Uno está programado para comenzar a emplazar sus aerogeneradores después de más de una década de retrasos. Aunque inicialmente se prometió para 2018, ha enfrentado continuas demoras. En 2026, el ministro de Energía y Minas prometió que el parque estaría operativo este año.
Publicidad
¿Cuál es la capacidad de generación del parque eólico La Herradura Uno?
En su fase inicial, La Herradura Uno contará con 22 aerogeneradores capaces de generar 34 megawatts (MW). Este número es inferior al diseño original que contemplaba 51 MW con 34 aerogeneradores. Sin embargo, no se descarta completar el proyecto en el futuro para alcanzar su capacidad total.
Publicidad
¿Cuál es el impacto de los parques solares y eólicos en la crisis energética de Cuba?
Aunque la incorporación de parques solares y eólicos representa un avance, su impacto en la crisis energética es aún limitado. Cuba enfrenta un déficit estructural de generación eléctrica, con apagones frecuentes y una dependencia del combustible importado. A pesar de los esfuerzos por aumentar la generación renovable, la capacidad actual no compensa las deficiencias del sistema eléctrico.
Publicidad
¿Qué desafíos enfrenta Cuba para alcanzar su meta de energía renovable?
Cuba aspira a que el 24% de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030, pero el país enfrenta múltiples desafíos, como la falta de financiamiento, mantenimiento inadecuado de infraestructuras, y la dependencia de donaciones extranjeras. Además, la instalación de tecnología de almacenamiento es esencial para maximizar el uso de energía solar y eólica.
Publicidad
¿Cómo ha afectado la situación energética a la población cubana?
La crisis energética en Cuba ha resultado en frecuentes apagones que pueden durar más de 20 horas diarias, afectando significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de electricidad impacta la vida cotidiana y la actividad económica, generando frustración y críticas hacia el gobierno por su gestión de la crisis.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.