Parque eólico en Las Tunas empezará a funcionar una década después de su construcción

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El parque eólico La Herradura Uno, en la provincia de Las Tunas, está a punto de iniciar el emplazamiento de sus aerogeneradores tras más de una década de retrasos, obras inconclusas y promesas incumplidas, según informó Cubadebate en su publicación de Facebook.

Carlos Arias Sobrino, director de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, precisó que los 22 equipos que serán instalados en esta primera etapa podrán generar, en su máxima capacidad, 34 megawatts (MW).

Esa cifra es inferior al diseño original, que contemplaba 34 aerogeneradores para una capacidad total de 51 MW, aunque el directivo aclaró que eso no cierra la puerta a completar la totalidad del proyecto.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había anunciado a finales de abril que el parque sería concluido este año: «Este año se termina el parque de energía eólica Herradura 1, en Las Tunas [...] pretendemos comenzar a izar las torres a finales de este abril», declaró según Granma.

El proyecto fue anunciado por primera vez en 2012 como el mayor parque eólico de Cuba, ubicado en el litoral norte del municipio Jesús Menéndez.

En enero de 2018, la agencia EFE reportó que el complejo arrancaría a finales de ese año con una meta de 101 MW combinados entre La Herradura 1 y La Herradura 2, pero los plazos se incumplieron sistemáticamente.

En junio de 2024, Granma tuvo que publicar que «las obras del proyecto de energía eólica Herradura I no se han paralizado», una frase que por sí sola evidenciaba que la obra seguía sin concluirse.

En enero de 2025, el Periódico 26 reportó que las obras civiles estaban «a punto de terminar» y que se preveía iniciar el montaje de aerogeneradores ese año, promesa que tampoco se cumplió.

El anuncio generó una ola de burlas en redes sociales que reflejan el hartazgo ciudadano ante los retrasos crónicos del régimen en proyectos de infraestructura.

«Más de una década... son como 15 años», escribió un usuario.

Alvaro Pereyra fue más directo: «Jaja, una década parados!!!! Esa es la 'eficiencia revolucionaria'».

Lizyani Lopez ironizó sobre «una década esperando los vientos Alicios en el país de las Maravillas», mientras que Jose Dayron Almaguer recordó: «Tengo 40 y recuerdo cuando comenzaron los trabajos, yo era apenas un adolescente».

El retraso se produce en el contexto de una crisis eléctrica estructural que en 2025 llegó a registrar déficits de generación superiores a 2,100 MW, con apagones de más de 20 horas diarias en varias zonas del país.

Cuba tiene como meta que el 24% de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030, con la energía eólica aportando 656 MW mediante 14 parques eólicos, una cifra que luce cada vez más lejana a la velocidad que avanza La Herradura Uno.