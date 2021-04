"Nomadland" hace historia en los Premios Oscar 2021: La lista de los ganadores

LOS ÁNGELES, 25 abr (Reuters) - Nomadland ganó el domingo el Oscar a la 'Mejor Película', mientras su protagonista Frances McDormand recibió el premio a la 'Mejor Actriz', en una noche en la que varios artistas ganaron el galardón por primera vez y que marcó un regreso al glamour de Hollywood luego de largas restricciones por la pandemia.

En una victoria sorpresiva, el británico Anthony Hopkins ganó el premio al 'Mejor Actor' por su papel como un hombre que lucha con la demencia en The Father. Se esperaba que el Oscar fuera para el fallecido Chadwick Boseman por su última película, Ma Rainey's Black Bottom.

La china Chloe Zhao ganó el Oscar al 'Mejor Director' por Nomadland, de Searchlight Pictures, convirtiéndose en la primera mujer asiática y la segunda directora en ganar ese premio. Zhao describió la realización de la película sobre una comunidad de viajeros en casas rodantes en un Estados Unidos en recesión como "un viaje loco, de una vez en la vida".

Youn Yuh-jung, de 73 años, ganó el Oscar a la 'Mejor Actriz de Reparto' por su papel en el filme sobre la inmigración Minari. Es la primera actriz o actor de Corea del Sur que gana un Oscar.

Han pasado 11 años desde que Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar un Oscar por la dirección del drama sobre la guerra de Irak The Hurt Locker.

El británico Daniel Kaluuya, de 32 años, ganó el Oscar al 'Mejor Actor de Reparto' por su papel como el activista de las Panteras Negras de la década de 1960 Fred Hampton en Judas and the Black Messiah.

Soul, el primer filme de Pixar en presentar a un protagonista de raza negra, ganó el Oscar a la 'Mejor Película Animada'.

El distanciamiento social y las restricciones de viaje obligaron a repensar totalmente la ceremonia, que se trasladó a la Union Station, en el centro de Los Ángeles.

Después de pruebas estrictas y protocolos de cuarentena, los nominados y sus invitados se sentaron, en su mayoría sin mascarillas, en un recinto con un estilo de cabaret o conversaron al aire libre.

"Este fue un año duro para todos, pero nuestro amor por el cine nos ayudó a atravesarlo", dijo la actriz y directora Regina King, quien dio inicio a la ceremonia.

"Sí, lo estamos haciendo sin mascarillas", dijo King. "Piensen en esto como el set de una película, una película de los Oscar con un elenco de más de 200 nominados", agregó.

Las celebridades estaban encantadas de volver a estar juntas en el mismo lugar.

"¡Estamos muy emocionados de estar fuera de casa!", dijo Reese Witherspoon.

La comedia danesa sobre el alcoholismo Another Round ganó el Oscar a 'Mejor Película Internacional'. Un emocionado Thomas Vinterberg dedicó el premio a su hija, quien murió en un accidente automovilístico poco antes de comenzar el rodaje.

My Octopus Teacher ganó el Oscar al 'Mejor Documental', derrotando a la chilena El Agente Topo, de Maite Alberdi.

La historia de venganza del #MeToo Promising Young Woman ganó un Oscar al 'Mejor Guión Original' para Briton Emerald Fennell. El dramaturgo francés Florian Zeller obtuvo un premio por el 'Mejor Guión Adaptado' por The Father y lo aceptó a través de una conexión satelital.

Los ganadores son elegidos en una votación secreta por los 9.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

(Reporte adicional de Maria Caspani, Lisa Richwine y Nichola Groom. Editado en español por Lucila Sigal)

A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA

Nomadland

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins - The Father

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand - Nomadland

MEJOR DIRECTOR

Chloe Zhao - Nomadland

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Youn Yuh-jung - Minari

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Promising Young Woman

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

The Father

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Soul

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

My Octopus Teacher

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Another Round (Denmark)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Fight for You - Judas and the Black Messiah

(Compilado por Patricia Reaney y Dan Whitcomb; editado en español por Lucila Sigal)

