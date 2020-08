Muere Chadwick Boseman, protagonista de “Black Panther”, a los 43 años

El actor norteamericano Chadwick Boseman, que encarnó al superhéroe Black Panther en las películas de Marvel, murió este viernes a los 43 años tras padecer durante cuatro años cáncer de colon, informaron sus representantes.

“Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en 2016”, detallan en un comunicado sobre una enfermedad que nunca hizo pública y que ha conmovido al mundo del entretenimiento de Estados Unidos, donde el actor se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana como Jackie Robinson en 42 (2013) y James Brown en Get on Up (2014).

Boseman (Carolina del Sur, EE.UU., 1976) murió en su residencia de Los Ángeles junto a su esposa y familia, indicaron los medios.

El comunicado también asegura que para el actor dar vida al rey T’Challa en Black Panther fue “el honor de su carrera”.

Bosmean interpretó a este superhéroe en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), la cinta más taquillera de la historia.

Además, la productora cinematográfica había confirmado que la película centrada en su personaje, Black Panther, tendría una secuela cuya producción estaba prevista para el año que viene.

Asimismo, Boseman participó en Da 5 Bloods, del cineasta Spike Lee, reconocido por su compromiso con la comunidad negra en Estados Unidos.

La inesperada y trágica muerte del actor ha sorprendido a millones de fans en todo el mundo.

Para la comunidad negra, la película de Boseman se convirtió en un referente, al convertirse en el primer superhéroe afroamericano. Para muchos, el grito de 'Wakanda por siempre' se convirtió en un símbolo de la lucha racial, como recordó el piloto Lewis Hamilton en su cuenta de Instagram.

El hexacampeón del mundo de Fórmula 1 ha amanecido con la noticia en Bélgica, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio en el circuito de Spa-Francorchamps. Para él, Boseman, a quien conoció en persona en un par de ocasiones, fue un referente y por eso le ha dejado una emotiva despedida en las redes sociales, junto a la foto con la que la familia ha dado a conocer la trágica noticia.

"He despertado hoy con las tristes noticias de que nuestro superhéroe ha muerto. Estoy destrozado. Estoy muy agradecido de haberte llegado a conocer, hermano. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Descansa, 'Power King', fuiste el mejor de nosotros y nunca serás olvidado. Os envío todo mi amor, luz y oraciones a ti y a tu familia. Wakanda por siempre"

También otro referente deportivo para la comunidad negra, el basquetbolista LeBron James, se ha mostrado sorprendido y dolido por la muerte de Boseman.

James ha compartido la noticia con una foto de ambos y un elocuente mensaje: "Descansa en el paraíso, Rey" y las etiquetas "al infierno con 2020" y "puto cáncer".

Varias figuras de la industria cinematográfica también lloraron a Boseman en declaraciones públicas el viernes por la noche, incluidos los directores Jordan Peele, Barry Jenkins y Ava DuVernay, quienes tuitearon una imagen de T’Challa visitando el plano ancestral de Wakanda en "Black Panther". La senadora demócrata y candidata a vicepresidente Kamala D. Harris compartió una foto de ella abrazando a su "amiga y compañera Bison".

Otros actores norteamericanos compartieron recuerdos de su coprotagonista. Don Cheadle tuiteó una foto de sí mismo con su "hermano de cumpleaños", que "siempre fue ligero y amoroso para mí". Mark Ruffalo declaró que "las tragedias acumuladas este año solo se han hecho más profundas" por esta pérdida. Zoe Saldaña escribió sobre sus hijos: "Tendré que decirles a Cy, Bowie y Zen que T’Challa ha fallecido. ¿De qué otro rey puedo contarles ahora? Chris Evans dijo que estaba "absolutamente devastado".