Cubanos le "cantan las 40" al Gobierno frente a la Embajada Cuba en Madrid

El cubano exiliado en Madrid, Lázaro Mireles, arremetió con dureza contra el gobierno cubano en una protesta este martes frente a la sede de la Embajada de Cuba en la capital española, en la que abogó por el cese del acoso contra los activistas en la isla, y en especial contra Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente en huelga de hambre y sed.

"Dictadores, yo creo que es hora de que nos los dejemos descansar en ese nido de ratas, en esa cueva que tienen allá enfrente ¿Saben por qué no los podemos dejar descansar? Porque no hay un solo día que ustedes tengan la vergüenza y la dignidad -cosa que es muy normal y muy común en ustedes- de dejar descansar al pueblo cubano, de dejar descansar a nuestros activistas valientes, de dejar dejar descansar a la gente que tiene hambre, a la gente que tiene necesidades, a la gente que está sufriendo, a las pobres madres que están luchando el pan de cada día, que están intentando sacrificarse para darles a sus hijos un presente de dignidades que no tienen”, dijo Mireles, quien es presidente del Movimiento de Acciones por la Democracia (AxD).

En otro momento de su intervención, el activista aludió al reciente comentario de una vocera oficialista que negaba la posibilidad del pluripartidismo en Cuba.

“Cuba no puede tener pluripartidismo porque la derecha radical es peligrosa, decían ayer. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza cuando el único peligro para las sociedades libres del mundo, el único peligro para la humanidad son ustedes? ¿Cómo se puede tener la desfachatez de decir algo así? ¿De atentar contra los derechos humanos en la manera en que ustedes constantemente lo hacen? ¿Cómo se puede?", enfatizó el joven.

“Pero los cubanos con dignidad, los cubanos que vivimos en un mundo libre, los cubanos vamos a poder dedicar cada segundo en libertad para sostener un compromiso para abogar por los derechos y libertades que ustedes han arrebatado a los cubanos. Basta ya de mentiras", añadió Mireles, que instó al gobierno a poner fin de una vez al asedio contra activistas valientes, contra gente de bien y contra el pueblo humilde en general.

Hacia la parte final de su intervención llegó la policía española, que fue llamada desde el consulado cubano para que acudiera al lugar.

"Tenemos que venir cada vez que sea necesario a ponerles a ustedes en el lugar que se merecen a exponer la triste realidad que ustedes representan. Ustedes no representan a nadie, representan un presente carente de derechos y de libertades. Representan supresión de libertades, supresión de derechos. Esos eso es lo que representan ustedes", concluyó Lázaro Mireles antes de hablar con la policía.

Previamente, los cubanos ya habían estado en el Congreso de los Diputados, donde entregaron un documento que denuncia los crímenes que está cometiendo el Estado cubano contra los opositores en la isla.

Este martes, el mismo grupo también se manifestó frente a la sede del legislativo en solidaridad con los presos políticos del régimen y con la huelga de hambre y sed que realiza Luis Manuel Otero Alcántara.

“Estamos estableciendo lazos hermosos no solo con los políticos españoles sino con toda la comunidad de disidentes latinoamericanos exiliados acá. Con la comunidad de bolivianos, de venezolanos, de hermanos de Nicaragua”, indicó el youtuber y activista, Brian Infante.