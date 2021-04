Último mensaje de Manuel de la Cruz: "La policía está en mi casa, vinieron por mí"

El artista cubano Manuel de la Cruz, que da vida al payaso Desparpajo, alertó esta mañana a amigos y seguidores que la policía estaba en su casa para llevárselo.

"El policía está en mi casa. Vinieron por mí. SOS Cuba", escribió en su cuenta de Facebook cerca de las 11 de la mañana (hora de Cuba), hora desde la que no ha publicado más en sus redes sociales ni ninguno de sus conocidos se ha podido comunicar con él.

Luego de que Manuel de la Cruz informara la llegada de la policía y no se supiera de él durante más de dos horas, comenzaron a tomar fuerza las denuncias en redes sociales y la preocupación por su paradero.

El padre del joven confirmó a CiberCuba que habían dado con el paradero de su hijo, que se encuentra detenido en la unidad de policía del Cotorro, su municipio de residencia.

Poco antes de que la policía se presentara en su casa, Manuel había escrito un mensaje sobre la huelga de hambre y sed que mantiene Luis Manuel Otero Alcántara en protesta a la represión constante e impune y al robo de sus obras tras el último allanamiento en su casa en Damas 955, sede del Movimiento San Isidro.

"Luis se ha puesto el traje de mártir. Estamos a tiempo de ir a arrancárselo. Pero no se lo arrancaremos pidiéndole que deponga su propósito, de igual modo no lo hará; se lo arrancaremos exigiendo al Gobierno el reclamo que lo lleva a eso, al único espacio de ejercicio de libertad que le fue permitido. La Revolución del like me agota, la movilización de la patria-nostalgia del exilio no es suficiente. La calle es de Cuba. Luis es un hijo de ella", escribió De la Cruz.