Detienen al director de Trust Investing en Cuba acusado de actividad económica ilícita

El director regional en Cuba de Trust Investing, Ruslan Concepción, fue detenido en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar a Rusia acompañado de su familia. Se le acusa de actividad económica ilícita.

Trust Investing es una compañía registrada en Panamá que dice dedicarse "a la gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos", y que promete a sus clientes generar beneficios sin la necesidad de ser un experto.

Ruslan Concepción Vargas, un cubano de 28 años, natural de la provincia Las Tunas, se graduó con honores como ingeniero industrial pero estaba dedicado a su trabajo en Trust Investing, un modelo de negocio que es considerado una estafa piramidal por las autoridades financieras y reguladores del mercado en muchos países.

“Estoy viviendo Trust Investing como mi película favorita, cada cosa que pasa por un capítulo o parte importante de la película, lo bueno, lo negativo, lo positivo, lo extraordinario, los resultados de las líneas rectas”, declaró Concepción a principios de marzo en la publicación online revistatrust.com.

"Ay mi hermanito, Ruslan Concepción, no he podido dormir, y tengo el corazón destruido, con paciencia medito estas palabras que van para ti, hoy estas cautivo, pero, ¿cómo se encierra en una jaula a un halcón?, ¿Cómo se puede acallar a un espíritu? Tú hoy no tienes voz, pero tienes la mía", publicó en redes sociales su hermano Yelko.

“¿Qué hiciste?”, se preguntó su hermano en un post publicado en Facebook. “Creer en tu proyecto, luchar hasta el cansancio por él y lograr que este le devolviera la esperanza a mucha, mucha gente, dentro y fuera de nuestra tierra”, respondió.

“Tú, mi hermano más pequeño, el muchacho bueno, el estudioso, el titulo de oro, el ingeniero, el emprendedor, el gran padre, el que unió a tres hermanos, el de familia, el luchador. Tú no eres un delincuente, recuerda que yo siempre estaré allí contigo y sé que muchos otros también”, añadió el hermano de Ruslan Concepción.

El último post publicado en la cuenta de Facebook del director regional en Cuba de Trust Investing aparece con fecha del 19 de abril. "A quién me desee el mal, yo le deseo el bien, porque cada quién ofrece de lo que tiene", dijo entonces Ruslan.

"Saludos hermano. Todos los trusters te apoyamos. La envidia mata al envidioso. Palante. 100% truster", comentó uno de los seguidores de Ruslan. Sin embargo, en el último comentario publicado hoy, un usuario preguntaba: "¿Alguien sabe algo de Ruslan en estos días?"

"Hay secretos a voces, dejemos ya que no sea un secreto", publicó este martes Yelko, el hermano de Ruslán. Y añadió: "En la justicia no cabe demora, quien la dilata la vuelve contra sí. Yo confío, confío en el buen juicio, confío en la mesura, confío en el respeto, y aun, y a pesar de todo, trato de confiar en la justicia. #trustinvesting, #liderenproblemas, #YoSoyTuFamilia.

Trust Investing es un un gestor de inversiones de capital que asegura ofrecer beneficios diarios a partir de una inversión inicial. Con un depósito mínimo de 15 dólares, la compañía dice ofrecer rendimientos cada día que pueden ir desde el 0,1 hasta el 5% mensual aproximadamente. Según el portal dineritopower.com, Trust Investing es una compañía legalizada y registrada en Panamá, cuyo CEO es Diego Chávez, tal y como promociona en uno de sus "análisis".

El 23 de abril pasado saltaba a las noticias un desmentido del cantante cubano Paulito FG, en el que aclaraba que no tenía nada que ver con Trust Investing. "En lo que a mí respecta, jamás, absolutamente jamás, he estado ni siquiera interesado en ningún negocio de criptomonedas y mucho menos de la mencionada y controversial Trust Investing", aseguró.

Este tipo de negocios suelen estar involucrados en escándalos por usar nombres falsos o identidades de famosos para inspirar confianza en los clientes o vender productos financieros. Por su parte, algunos personajes participan del modelo de "negocios" por ingenuidad o interés.

Recientemente Trust Investing apareció en una lista compartida por ONG Bitcoin Chile, donde fue señalado el negocio como potencial fraude con criptomonedas. Al parecer, la compañía estaría asociada al banco BDL Bank y a una organización llamada Trust Diamond Investment Security.

El junio pasado, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá emitió un comunicado en el que sostuvo que Trust Investing no está registrada en el país ni tampoco tiene licencia para ofrecer servicios de inversión en su territorio.