Anamely Ramos: Estado cubano, lo que suceda con Luis Manuel será la medida de tu derrota

La historiadora del arte y activista cubana, Anamely Ramos, alertó del peligro que corre la vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara y avisó al régimen cubano de que lo que suceda será la medida de su derrota.

Tras casi 72 horas en huelga de hambre y 48 de sed, en reclamo de sus derechos civiles, Luis Manuel continúa exigiendo que sean cumplidas sus demandas, entre las que se encuentran poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril tras el violento allanamiento de su casa.

“Así está la cuadra de Luis Manuel Otero hoy”, indicó Anamely en un post publicado en Facebook en el que compartía imágenes del fuerte dispositivo policial que bloquea la calle del artista y vigila los movimientos en el barrio San Isidro, y en las cuales se ven a agentes de la policía (PNR) junto a tropas especiales (boinas rojas) y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.

“Así responde el Estado Cubano a un cuerpo indefenso, a un joven artista 33 años que solo quiere vivir y participar de un país donde no prime una idea impuesta de poder total. Así responde el Estado Cubano a un cuerpo indefenso que se expresa ahora mismo como la posibilidad inmediata de libertad para todos”, señaló la activista.

La también acuartelada en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) aprovechó para lanzar un mensaje a todos los cubanos: “El Estado Cubano lleva sesenta años dando esta respuesta de violencia y fuerza. Pero es una violencia vacía. Solo tenemos que empujarlo para corroborar que es de cartón. Todo lo que ha pasado es responsabilidad de ellos y su mafia perenne”.

“Ellos robaron, rompieron, aislaron, golpearon. No sólo a Luis. A todos nosotros. Ellos no pararán porque ya no reflexionan ni sienten, solo poseen o piensan que lo hacen. Nosotros no podemos parar tampoco”, aseguró la activista.

Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed el pasado 25 de abril, luego de sufrir varios días el ilegal arresto domiciliario con el que el régimen totalitario pretende desarticular la protesta y las acciones pacíficas de opositores y activistas.

La impunidad con la que la Seguridad del Estado coarta las libertades de los ciudadanos, el allanamiento sufrido en su domicilio, en el cual resultó violentamente detenido y su obra destruida y confiscada, han activado el último resorte de protesta que le queda a Luis Manuel como persona y ser vivo.

Tras el último episodio de violencia del régimen sufrido, cuando fue detenido y encerrado en un calabozo con varios delincuentes comunes que le hicieron todo tipo de amenazas y maltratos psicológicos, Luis Manuel llegó al límite y se declaró en huelga de hambre y sed. El artista aseguró, incluso, que la Policía política lo ha amenazado de muerte.

“Hoy Luis ha dicho en su audio que su mensaje es de Patria y Vida. Y ha dado en unos minutos muchas definiciones de arte, todas vinculadas a lo abierto, a la práctica y a lo cotidiano. Luis es inapresable. Y lo es ahora más que nunca”, dijo Anamely.

Mientras pasan las horas, el cuerpo del artista se debilita cada vez más. “Su cuerpo se deteriora con cada minuto que pasa. Las secuelas de las huelgas afectan su salud y ponen en riesgo su vida", alertaba un mensaje publicado este martes en su página de Facebook.

Por su parte, el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez denunció este lunes la “decrepitud totalitaria” del régimen cubano y apostó a que “es demasiado cobarde” para dejar morir al artista que le ha planteado un desafío al que solo han sabido responder con violencia.

Este lunes se reportaba en redes sociales el despliegue de un fuerte operativo policial en los alrededores de la sede del MSI y casa del artista.

“Me avisan desde La Habana que el cerco policial es gigantesco, 4 patrullas por lo menos, otros carros y motos. Parece que hay un puesto de mando en un centro literario que está cerca de la sede del Movimiento San Isidro y otro en el ring de boxeo”, denunció en Facebook la activista y escritora cubana Salomé García Bacallao.

Ante la gravedad del momento, en el que corre peligro la vida de un ser humano, Anamely Ramos lanzó una advertencia a un régimen al que ya considera perdedor ante los reclamos de libertad de la sociedad civil. “Estado Cubano: lo que suceda con Luis será la medida de tu derrota. Con él vamos muchos, muchos”, avisó.