Anamely Ramos al Gobierno cubano: No tiene el derecho de destruir la vida de la juventud

La activista Anamely Ramos advirtió este martes que el Gobierno cubano tiene total responsabilidad sobre lo que suceda al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien inició el domingo una huelga de hambre y sed como protesta ante el asedio de las autoridades.

“No tienen el derecho de destruir un país ni la vida de la juventud y todos los cubanos”, dijo cerca del final de una trasmisión directa en redes sociales, donde se refirió al aumento de la represión gubernamental que ha tenido lugar durante las últimas semanas y pidió unidad entre las personas dentro y fuera de la isla. “Creo que es hora de que todos nos unamos para revertir esta situación, porque es simplemente inaguantable”, comentó.

“No piensen que todo eso va a terminar si Luis Manuel se muere o nos vamos del país. Le digo al Estado que, si a Luis Manuel le pasa algo, me va a tener que matar a mí también. Yo estoy en México ahora, pero regreso al país y hasta que ellos no se vayan del poder, no voy a parar”, dijo.

“Así responde un estado donde solo prima la lógica de la violencia, y es contra una persona de 33 años que decidió hacer una huelga, contra un cuerpo indefenso. A ese nivel de chantaje hemos llegado. Contra eso no queda otra cosa que movilizarnos y hay que salir a las calles y hacer algo público”, señaló.

“Luis Manuel es libre de la única manera que podía serlo y les aseguro que, aunque muera, va a ser feliz. Vamos a tratar de ser felices nosotros también y la única manera de hacerlo, en Cuba, es tomando responsabilidad sobre la situación extrema que está ocurriendo ahora mismo en el país”, expresó.

Sobre el estado del activista, indicó: “A ciencia cierta, no sabemos qué va pasar cuando la salud de Luis comience a deteriorarse. Yo hablé con él un poco hoy y se encuentra estable, muy sereno y determinado. Él simplemente dice que ya no quiere vivir en un país así, porque para él vivir es mucho más que eso a lo que lo han empujado”.

Ramos actualizó además información sobre el paradero del rapero contestatario Maykel “Osorbo” Castillo, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), asegurando que la Seguridad del Estado lo tenía retenido en una casa en el Vedado, La Habana, donde seguía sin comunicación después de que presuntos represores destruyeran su teléfono móvil.

También llamó la atención sobre la fuerte vigilancia que las autoridades mantienen sobre otros como la activista Carolina Barrero y Manuel de la Cruz, quien interpretó al payaso Desparpajo en una fiesta para niños organizada por el MSI, por lo cual perdió su trabajo y hoy se encuentra sitado por la policía política.

Otero Alcántara, fundador del MSI, sufrió el pasado 16 de abril un allanamiento de su vivienda, donde las fuerzas represoras destruyeron parte de sus obras y decomisaron otras. A partir de entonces, ha salido en medio del cerco policial a exigir la devolución de las mismas, siendo arrestado en múltiples ocasiones y amenazado de muerte.

El activista se encuentra sin acceso a Internet, pero ha dado a conocer las demandas de su protesta: El levantamiento del estado de sitio en que permanece desde mes de noviembre de 2020; la devolución de sus obras de arte e indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado; el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos las y los artistas cubanos; y quitar las cámaras de seguridad que violentan su intimidad y la de sus vecinos.

En un audio compartido el domingo, Otero Alcántara aseguró que estaba dispuesto a llevar su manifestación hasta las últimas consecuencias, y no quería que ninguna persona lo acompañara mientras sometía su cuerpo a no ingerir alimentos ni líquidos.

“Amo a todo el mundo y pido disculpas a mi familia y amigos. Es una decisión tomada: No voy a vivir más en una dictadura. Una de las hipótesis es que van a romper la puerta, me van a poner suero. No voy a comer ni a tomar agua. Mi cuerpo sufrirá, caeré en coma. La única forma en que saldré de mi casa es apestando literalmente, que la peste de mi cuerpo sea la de la libertad”, sostuvo entonces.