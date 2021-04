Cubano de Florida varado desde diciembre en la isla

Un cubano residente en Sebastián, ciudad ubicada en el condado de Río Indio en el estado de Florida, se encuentra varado desde diciembre en Cuba, adonde viajó para visitar a su familia. Ahora desconoce cuándo podrá regresar a territorio estadounidense.

“Fue a visitar a su familia, pero nunca pensamos que se quedaría atrapado allí. Literalmente, el 17 de mayo, serán cinco meses para él allí”, dijo Marisa Salinas, su pareja sentimental que lo espera en Sebastián.

Hasley Cruz esperaba abordar un vuelo de regreso en enero, operado por la aerolínea estadounidense JetBlue, pero este fue cancelado. Lo mismo sucedió con un segundo vuelo para febrero de la compañía American Airlines.

“Lo he intentado todo. He intentado vuelos a cualquier parte de Estados Unidos. He intentado vuelos a México, vuelos a Puerto Rico”, dijo Salinas en declaraciones a FOX 35. Los agentes de viaje le dicen que Cuba está restringiendo los viajes en este momento debido a la crisis sanitaria por el coronavirus.

Salinas lamentó las restricciones que debe enfrentar su pareja mientras permanece en la isla. “Durante los fines de semana, no puede salir. Durante la semana, tienen que volver a casa a las seis”.

Asimismo, comentó que la comunicación con él era limitada y, debido a la prolongación de su estancia en Cuba, había perdido el trabajo. Salinas dice que revisa los vuelos a diario y se ha comunicado con la oficina del senador Marco Rubio, el Departamento de Estado y la embajada, pero no ha recibido ninguna ayuda.

Sin embargo, mantiene la esperanza de que al exponer su caso en los medios encuentre “a alguien que posiblemente pueda ayudarme y tratar de traerlo de regreso a casa”.

En febrero, una cubanoamericana que viajó a Cuba para llevar a sus hijos a la entrevista de reunificación familiar en la Embajada de EE.UU. en Guyana, dijo sentirse desesperada por encontrarse varada en la isla, luego de imponérsele el periodo obligatorio de cuarentena que las autoridades determinaron para viajeros internacionales y, en consecuencia, perder su viaje de retorno.

Recientemente, un grupo de entre 65 a 70 cubanos relataron que llevan cuatro meses varados en Guyana tras las restricciones de vuelos impuestas en Cuba por la crisis del coronavirus. “Ya no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Estamos casi al estar en la calle”, expresó uno de los afectados.

Ellos han solicitado apoyo a la Embajada cubana en Guyana, pero el cónsul culpa a la Aerolínea Copa del problema en la coordinación de los vuelos. Por su parte, la compañía responsabiliza al gobierno cubano por las restricciones de viajes a la isla.

Desde inicios del presente año, Cuba ha mostrado una compleja situación sanitaria con un crecimiento vertiginoso de las cifras de infectados por coronavirus. Las autoridades reportaron este martes siete muertes asociadas a COVID-19 y 1.083 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

Con la incorporación de esas cifras, el país acumula 103.524 casos positivos y 604 muertes por la enfermedad desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.