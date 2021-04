Decenas de cubanos llevan 4 meses varados en Guyana

Un grupo de cubanos, de entre 65 a 70 personas, lleva 4 meses varado en Guyana tras las restricciones de vuelos impuestas en Cuba por la crisis del coronavirus.

"Estamos exhortando a todos los cubanos que están varados en Guyana a que se sumen a esta causa. Esta es nuestra lucha. Llevamos 4 meses y ya no sabemos lo que nos espera aquí. Ya no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Estamos casi al estar en la calle", dice uno de los cubanos afectados.

Este grupo no puede volar de regreso a la isla porque su conexión de viaje en Panamá supera el tiempo establecido para una escala en el aeropuerto de esa ciudad. Sobreviven en Guyana con remesas de sus familiares en el exterior y con los mínimos recursos que les queda tras extenderse su estancia en el país caribeño involuntariamente.

Cubanos en Guyana se presentan en oficinas de Copa Airlines / Cortesía para CiberCuba

Copa Airlines viaja desde el Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan (GEO) de Georgetown, hasta Panamá los miércoles, a las 9 de la mañana. Sin embargo, ese día no hay salidas para La Habana. Los cubanos tendrían que hacer una escala de 24 horas y por las restricciones establecidas en esa terminal aérea solo se les permite la estancia durante 12 horas.

Desde enero están imposibilitados de regresar a Cuba por esta vía. Tampoco pueden hacer otras rutas migratorias de regreso a la isla porque sus visados son de tránsito y no les permiten salir de Guyana, ni abandonar el aeropuerto de Panamá para alojarse en un hotel y viajar martes o jueves en Copa hacia Cuba.

Cubanos en Guyana se presentan en la Embajada de Cuba / Cortesía para CiberCuba

Lo paradójico del asunto es que las salidas desde La Habana sí están bien coordinadas. Los cubanos pueden volar en Copa Airlines desde la capital de Cuba al Aeropuerto de Panamá los martes y jueves; y de este a Guyana en los mismos días, por lo que el número de compatriotas en Georgetown crece por semanas.

Cubanos varados en Guyana se quedan sin recursos y la Embajada no responde

Muchos de estos ciudadanos cubanos varados en Guyana están viviendo una pesadilla terrible porque según pasan los días se van agotando sus recursos financieros y no saben cómo ni cuándo podrán volver a Cuba.

Han solicitado apoyo a la Embajada cubana en Guyana, pero el cónsul culpa a la Aerolínea Copa del problema en la coordinación de los vuelos. Por su parte la compañía responsabiliza al gobierno cubano por las restricciones impuestas de viajes a la isla.

Cubanos en Guyana esperan respuesta de la Embajada de Cuba / Cortesía para CiberCuba

"Esto es un peloteo absoluto. Es una falta de respeto. Hemos pedido educadamente que encuentren una solución, que aprueben un vuelo humanitario, que reajusten las horas de los vuelos de Copa a La Habana, pero nadie responde nada y están pasando las semanas. Hay personas mayores, gente con niños en Cuba y se están quedando sin recursos para sobrevivir", señaló una fuente a CiberCuba.

Los cubanos han entregado una lista de pasajeros a la Aerolínea y a la Embajada que incluye a más de 65 personas varadas en Guyana desde que comenzaron las restricciones de vuelos por la crisis del coronavirus.

Cubanos en Guyana esperan una solución para regresar a Cuba / Cortesía para CiberCuba

En enero el Gobierno de Cuba canceló los vuelos con destino a Guyana por la pandemia. Esto implicó que decenas de cubanos perdieran sus citas para entrevista de reunificación familiar en la Embajada de EE.UU. en ese país. Las autoridades no ofrecieron una solución alternativa para los afectados.

Desde entonces muchos cubanos piden que se reestablezcan los vuelos entre La Habana y Georgetown, pero no hay respuesta del gobierno al respecto.

Cuando se inició la crisis del coronavirus los cubanos varados en Guyana fueron de los últimos casos en ser repatriados. Tuvieron que sobrevivir durante largos meses, aislados, hospedados en hostales en los que tuvieron que gastar todo lo que tenían. Se quedaron sin recursos, apoyándose unos a otros y vivieron verdaderos momentos de desesperación.

Ahora se repite la historia y el contexto del coronavirus en Cuba no parece favorecer una apertura de los vuelos directos entre ambos países. Tampoco el aumento de la frecuencia de vuelos de la aerolínea Copa Airlines, por lo que estas personas exigen al gobierno cubano que encuentre una solución que les permita volver a casa.