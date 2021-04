Luis Manuel Otero en su cuarto día en huelga de hambre: Me están torturando psicológicamente

Luis Manuel Otero confesó a la artista Tania Bruguera este miércoles que la Seguridad del Estado lo está torturando psicológicamente.

Durante una conversación telefónica, el líder del Movimiento San Isidro (MSI), habló con Bruguera sobre su estado de salud y las razones por las que continuará su huelga de hambre y sed.

“Me siento bien, a pesar de que estoy con debilidad y un poco de sabor a metálico en la boca. Por lo demás estoy bien, trabajando en el cuarto improvisado que tengo arriba”, le contestó Luis Manuel a Tania en una conversación que la artista grabó y compartió a través de redes sociales.

A pesar del cerco policial que impide que nadie pueda visitar al artista en su casa, Luis Manuel dijo que su hermana lo había visitado el lunes y que una vecina también había tenido el valor de ir a verlo a su casa. El operativo policial es mastodóntico en San Isidro y consigue sembrar el terror entre los vecinos del barrio.

Preocupada por noticias que había escuchado, Bruguera le preguntó a Luis Manuel si era cierto que durante sus últimas detenciones le había entrevistado una psicóloga del ministerio del Interior (MININT), a lo que el artista contestó que sí, que era cierto.

Según contó en la conversación, está siendo entrevistado por psicólogos desde su ingreso en el hospital Fajardo, luego del desalojo de la sede del Movimiento San Isidro (MSI), cuando se encontraban varios acuartelados en huelga de hambre.

“Desde entonces, cada vez que me detienen, viene a meterme muela”, dijo el artista. “Intentan meterte en la cabeza que estás equivocado, que estas victimizando. Esto que está pasando es culpa tuya, te dicen. Si tú provocas [los represores] tienen que actuar. Yo no provoco a nadie, yo estoy dentro de mi casa. Ellos intentan convencerte de que no tienes la razón”, le explicó Otero Alcántara a Bruguera.

Preguntado por Tania sobre si los represores le sondean sus pensamientos sobre la vida y la muerte, Luis Manuel dijo que, cada vez que él declara estar listo para llegar hasta el final, la psicóloga le dice todo el tiempo que no es así, que tiene que ver “más allá”. “Pero el ‘seguroso’ sí me ha estado hablando últimamente de que todo esto me puede llevar a un extremo de locura”, añadió.

“Me están torturando psicológicamente”, dijo Luis Manuel, quien se refirió a la escena de su última detención en la que dos presuntos presidiarios estuvieron amenazándole durante horas en la diminuta celda de los calabozos de la unidad de policía adonde fue llevado. El episodio, que detonó la decisión de Luis Manuel de plantarse en huelga de hambre y sed, fue relatado con todo detalle a Bruguera durante la conversación.

De igual forma, Luis Manuel aseguró que las obras que él está reclamando están en poder de la Seguridad del Estado, que la oficial “Kenia” que le atiende le enseño fotografías de las obras y unos documentos con los que quiso convencerle de la legalidad de la actuación, el día que sufrió el allanamiento y robo de sus obras. “Están muy dañadas. Hay una que le falta el 40% de la obra”, afirmó

“Yo estoy en huelga, entre otras cosas, por eso. Yo estoy pidiendo la indemnización de las obras. Más allá de que me las devuelvan, yo quiero que me indemnicen con dinero por mis obras. Quiero unas disculpas públicas, literalmente. Quiero que quiten todo esto alrededor de San Isidro [el dispositivo policial], y ahora también quiero que me quiten las cámaras que tengo vigilándome frente a la casa”, explicó el artista

“Tú sabes que te queremos mucho y que te queremos vivo”, le dijo Tania. “Yo hago esto por la vida. Ya no me dejan ni pintar dentro de casa… Si me quitas el arte, me quitas la posibilidad de estar con mis amigos. Yo no quiero emigrar. Yo quiero estar aquí y salir normal como cualquier artista. Yo no puedo dejar que sea la locura la que acabe con esto, como le ha pasado a tantos artistas. Prefiero apostar por la vida”, declaró.

“¿No crees que es mejor seguir luchando pero estando vivo?”, preguntó Tania. “Habría que ver qué significa ‘estar vivo’. Si yo me encierro en mi casa a pintar, ellos van a seguir constantemente queriendo vigilar lo que hago. Si me devuelven las obras y me dejan pintar dentro de mi casa, eso sí es vida para mí. De lo contrario, prefiero regresar en agua, en un puerco, en una flor o una mariposa. Porque lo otro no es vida”.

“Yo no puedo hacer un performance para guardarlo filmado dentro de mi casa y exhibirlo cuando la dictadura ya no exista. Tú sabes que uno hace un performance para interactuar con la gente, para provocar reflexión. Prefiero morirme a vivir sin esa libertad. Las mariposas viven muy poco y son felices y entregan luz. Estos nueve día, como te dije, son días de luz, de irme iluminado”.