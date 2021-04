Cubano denuncia que los médicos le mandan remedios caseros para curarse las piernas por falta de antibióticos

Un cubano que vive en extrema pobreza ve cada día cómo su situación de salud se deteriora más y más debido a la falta de medicamentos en el país.

Arnaldo González Maciega reside solo en una casa sin condiciones mínimas en el reparto Los Pinos del municipio Banes, en Holguín.

En entrevista a la agencia CubaNet, mostró las lesiones que tiene en sus piernas, y dijo que la solución que le brindaron los médicos solo le ha hecho empeorar más.

Según relató, le mandaron "remedios caseros, porque no había ni antibióticos ni nada. Me lavaron la pierna esa ahí, me vendaron y pa' la casa, porque no hay nada".

González Maciega, con unas llagas en sus extremidades que lo incapacitan para trabajar, precisó que acudió primero al ambulatorio, "pero no me atendieron porque no hay recursos".

Después, fue al hospital "por gusto, porque no hay medicamentos, y lo que me mandan a la casa a lavarme con jabón y agua".

Como si esto no bastara, los doctores le recomendaron que se aplicara remedios caseros con hojas de guayaba y otros ingredientes, que lo que han hecho es podrirle la pierna más todavía.

Además de las piernas, tiene afectado el brazo derecho y padece de sacrolumbalgia, de la circulación y de sinusitis frontal aguda, que le impide resistir el sol.

A pesar de que vive solo, jamás ha recibido la visita de la trabajadora social de su zona. La única persona que lo ayuda es su madre, quien lo mantiene económicamente "con lo poquito que cobra".

"Viene cada 15 días más o menos a darme una ayudita, que es la que me atiende a mí, Pobrecita, ella es la que me atiende a mí, poquito a poquito, en lo que pueda ella. Ni ella tiene nada ni yo tampoco", aseguró.