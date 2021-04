Áfrika Reina: "El fantoche de corbata que se dice vocero oficial miente"

La rapera cubana Áfrika Reina relató las circunstancias de su detención el jueves pasado, que comenzó cuando dos mujeres vestidas de civil la interceptaron en la calle y terminó con su puesta en libertad, siete horas después.

Según describió Reina en su muro de Facebook, las represoras, por orden de un oficial de la dirección de la Seguridad del Estado que las acompañaba, le arrebataron violentamente el teléfono celular y le esposaron las muñecas a la espalda. Así fue conducida en una patrulla a la 4ta estación de policía, situada en Infanta y Manglar, Cerro.

Captura de Facebook/ Afrik Reina BV

"Me mantuvieron esposada en el vestíbulo hasta que se vació un banco donde sentarme. Luego me revisaron y acostumbrados a mi silencio y resistencia al diálogo, no intentaron hablarme de nada, me dejaron sentada en el vestíbulo por dos horas aproximadamente", precisó.

Durante ese periodo, la artista vio llegar también arrestados a varios muchachos integrantes del Movimiento 27N. Entonces los metieron a todos en un salón de reuniones para llevarlos a las rondas de interrogatorio.

"Se llevaban a uno cada vez, así durante cinco horas (...) Nos compartimos agua y pan que algunos llevaban en sus bolsas, pero nadie, ni de la PNR ni del DSE, nos ofreció cosa alguna en todo el día", denunció.

"A las 6:00 pm me dice la SE que me puedo ir en cuanto firme una nueva advertencia oficial, redactada de antemano sin mi presencia. Me negué rotundamente, y me extrañó que no insistieran en forzarme o amenazarme al respecto. Me entregan el bolso y el móvil totalmente en blanco. Finalmente salgo de ahí", añadió.

"Luego, a la noche, entendí todo. No les importaba mi firma en su papel, me tenían un guion más preparado, el guion de Humberto López, el portavoz de turno del odio y la manipulación", agregó.

Reina denunció que tras la emisión esa noche del noticiero, la propietaria de la casa donde se alquila le pidió que se fuera. Ella dice que si tiene que mudarse lo hará, que tiene "una casa hermosa en Damas y San Isidro.

"El fantoche de corbata que se dice vocero oficial, Humberto López, miente, su televisión manipula y tergiversa a su conveniencia. No tengo miedo, tampoco me voy que quedar en la calle ni a desaparecer de la ciudad si es lo que buscan. Yo, como mi hermano Luis, estoy lista", aseguró.

Por último, la cantante reiteró sus demandas, que abarcan el levantamiento del cerco policial en el que permanece Luis Manuel Otero Alcántara desde noviembre de 2020, la devolución de las obras del artista que le fueron requisadas por el régimen, y le respeto al ejercicio de las libertades de todos los artistas cubanos.

Áfrika Reina fue una de las víctimas del amplio operativo policial que la Seguridad del Estado desplegó el jueves en varias ciudades de Cuba, en el que detuvo a activistas, artistas y periodistas independientes.

El Movimiento 27N denunció en sus redes sociales que por quinto día la policía política mantuvo el cerco a la sede del Movimiento San Isidro, donde su líder, Luis Manuel Otero Alcántara, realiza una huelga de hambre en protesta por el acoso de que ha sido objeto por parte de las autoridades.

"Las autoridades responden haciendo uso de la fuerza al detener e incomunicar a un grupo de personas que ha manifestado su apoyo e intención de solidaridad ya sea en las redes o con su presencia física en las calles", manifestó el texto, que incluyó un listado de todas las personas arrestadas.

Ese día, en la emisión del noticiero estelar de televisión, el periodista Humberto López retomó su campaña de descrédito y difamación contra el artista Luis Miguel Otero Alcántara, y tildó su huelga de ser una acción provocativa concebida desde el extranjero, así como de ser parte de las plataformas "desestabilizadoras" de instituciones que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos.