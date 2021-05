Activistas de UNPACU responden a acto de repudio con manifestación en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara

Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) respondieron a acto de repudio en su contra orquestado por el gobierno, con una manifestación en apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en su séptimo día de huelga de hambre y sed.

La sede de la organización ubicada en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, amaneció rodeada por un operativo policial desplegado por el gobierno.

Además, varias personas al servicio del régimen prepararon un acto de repudio con consignas de "Viva la Revolución" o "Patria o Muerte". También tiraron piedras contra la sede de la organización.

Por su parte, los activistas de UNPACU gritaron "Todos somos Luis Manuel" y "Basta de actos represivos" desde la sede de la organización que se encuentra sitiada desde hace una semana.

José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora, comunicó que la huelga de hambre del líder de San Isidro es un acto heroico y valiente.

Luis Manuel Otero Alcántara exige con su huelga el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril.

La artista cubana Tania Bruguera responsabilizó al gobierno de Cuba de lo que pueda suceder con la vida del artista Luis Manuel Otero, y aseguró que aunque un grupo de activistas estuvo tratando de contactar a los segurosos que los atienden para que les dieran la cara y les dijeran qué piensan hacer con la vida de Luis Manuel, el gobierno no responde.

"En estos momento en que nosotros queremos hablar con ellos, que se nos pongan delante para saber cuál es su plan para salvar la vida de Luis Manuel, no nos han respondido", sostuvo.

El artista de 3 3años ha dicho que apuesta por la vida y no por la muerte: "Yo quiero la vida, pero quiero mi concepto de vida, que es libertad, que es amor, que es ir con tus amigos a donde tu quieras, que tus amigos no tengan miedo a saludarte. Que entrar a tu casa no sea un acto de valentía", indicó.