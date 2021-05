Canciller de Arquidiócesis de La Habana pide a Luis Manuel Otero que deponga la huelga

El canciller de Arquidiócesis de La Habana, monseñor Ramón Suárez Polcari, pidió este viernes a Luis Manuel Otero Alcántara que deponga la huelga de hambre y sed que sostiene desde hace más de 6 días.

El perfil de Facebook Palabra Nueva Cuba compartió el mensaje que explica los detalle de la visita de monseñor Polcari al activista Otero, líder del Movimiento San Isidro (MSI), en la sede de la organización, en la calle Damas 955, de La Habana Vieja.

"A solicitud del cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, el canciller de la arquidiócesis, monseñor Ramón Suárez Polcari, visitó en la tarde de hoy a Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed hace seis días", señala el texto.

El mensaje explica además que el prelado se acercó al joven artista para pedirle que desistiera de la huelga de hambre y sed, pero no tuvo éxito en su propósito. Otero señaló el jueves en declaraciones a CiberCuba que seguirá adelante en su protesta hasta conseguir que sus demandas al Estado cubano sean respondidas.

Según refiere el texto de Palabra Nueva Cuba, la conversación entre monseñor Polcari y Otero se extendió durante aproximadamente una hora.

"En nombre de la Iglesia, el sacerdote cubano ha declarado que lo prioritario es salvar la vida del joven y evitar un suicidio, sin embargo, reconoce que el activista se mantiene firme en su decisión", señala la nota en Facebook.

El 27 de abril agentes de la Seguridad del Estado impidieron a un sacerdote y un diácono, visitar a Otero en su casa. Lo mismo había ocurrido el lunes a un cura que lo intentó ver. Los religiosos cubanos insistieron en que es un derecho la asistencia espiritual y que no desistirían en brindar atención religiosa al activista.

Este viernes activistas cubanos informaron que el estado de salud de Otero se ha agravado. No se sostiene en pie tras seis días en huelga de hambre y de sed.

"S.O.S Luis Manuel ya no puede sostenerse en pie. Tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, la garganta inflamada", informó su tío Enix Berrio Sarda.

Berrio pudo entrar a visitar a Otero en la sede del MSI a pesar del cerco policial que rodea la vivienda del manifestante. En una entrevista ofrecida a CubaNet, aseguró que el artivista "está muy débil" y afectado psicológicamente, lo que según indicó le introduce una presión adicional.

Tras las protestas ocurridas en La Habana y en el mundo este viernes en apoyo a Otero, la Seguridad del Estado cierra el cerco policial a la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja.

La activista cubana Anamely Ramos hizo la denuncia en su perfil de Facebook, señalando que había patrullas policiales frente a la casa de Otero y que toda su cuadra estaba sin servicio de Internet.

"Hay que romper el cerco. Hay que seguir saliendo. ¡Esto es por todos nosotros!", señaló Ramos a sus seguidores en Facebook.

El 30 de abril se celebraron protestas en diferentes ciudades del mundo en apoyo a Otero. Desde Madrid, Valencia, New York, México, Washington, Uruguay o Barcelona, los cubanos se manifestaron frente a las embajadas y consulados de la Isla.

También los cubanos en La Habana protagonizaron una jornada histórica de protestas contra el Gobierno que terminó con varias detenciones.