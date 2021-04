Luis Manuel Otero: "Voy a seguir con la huelga hasta el final"

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, aseguró hoy a CiberCuba que aún se siente con fuerzas para seguir adelante, hasta el final, con la huelga de hambre y sed que empezó el domingo para reclamar, por primera vez, sus propios derechos y no los de todos los cubanos o los de sus amigos.

"Estoy todavía bien y sí, voy a seguir con la huelga de hambre y sed, ya sea hasta el final. Yo creo que querer solamente no es suficiente. La gente quiere libertad para Cuba, pero ¿cuánta gente hace algo por la libertad?", se preguntó.

El artista aclaró que este reproche no va dirigido a la prensa ni a CiberCuba sino a los ciudadanos de a pie. "Estoy hablando de los cubanos en general. Diez personas sacrificándose y las otras mirando. No. Si la gente verdaderamente lo quiere a uno y si verdaderamente estamos conectados, es hora de que hagan algo. De que no seamos siempre los mismos cuatro gatos que estamos dispuestos a recibir golpes por los demás. Es hora de que la gente también se sume, porque mi derecho es su derecho", dijo en declaraciones a este portal.

Además, señaló que su huelga de hambre y sed busca que los cubanos se vean reflejados en él, para que se den cuenta de todos los derechos que les violan en su día a día.

"Creo que por primera vez estoy aquí por mi derecho", recalcó, en alusión a su reclamo del cese del cerco policial que le ha llegado a impedir entrar a su propia casa, moverse por la ciudad o desplazarse de un lugar a otro de La Habana.

"Eso es lo que me gustaría que la gente viera. Que la gente vea que sus derechos están siendo violados y a partir de ahí se va a convocar una cosa u otra".

Luis Manuel Otero está convencido de que su huelga de hambre y sed hasta el final demostrará que "es posible luchar por nuestros propios derechos y los de nuestros hijos", añadió.

"Si hay que salir a la calle, se saldrá. Si hay que poner una flor, se pone. Si hay que decir un poema, se dice. Pero que la gente tenga conciencia de que esto es por un derecho. No es por hacerme el mártir ni el héroe. Es por un derecho, por tu derecho", insistió.

El líder de San Isidro dijo además que le gustaría que los cubanos recuperaran las riendas de sus vidas y lamentó que aunque hay muchas iniciativas y proyectos, sus promotores no están unidos.

"Salen cuatro por un lado, otro por el otro, tres por otro y eso hace que la dictadura los aplaste. Si fuéramos 200, 500 o 1.000 personas, la dictadura no puede con eso", sentenció.

En este sentido recordó que durante una semana él salió a la calle a reclamar sus derechos y como estaba solo lo metieron preso en un calabozo y eso hace que la Seguridad del Estado se sienta impune.

Por eso confiesa que le gustaría que la gente se organizara y limara sus diferencias en torno a las distintas formas de pensar o las barreras de los egos.

Otero Alcántara hizo estas declaraciones a CiberCuba poco después de conseguir burlar los cortes de Internet que padece por parte del monopolio de comunicaciones ETECSA y hacer una directa desde San Isidro en la que explicó los motivos por los que se mantiene en huelga de hambre y sed.

Entre ellos, la reclamación de una indemnización de 500.000 dólares por el robo de sus obras de arte por parte de la Seguridad del Estado, el pasado 16 de abril.

Ese dinero, aclaró, lo utilizará para compensar a los vecinos de San Isidro que no pueden vender ni comprar nada debido al despliegue policial de Partido Comunista en el barrio.

Otero reclama asimismo el fin de ese cerco policial que, según contó El Funky a CiberCuba, abarca dos manzanas a la redonda de su casa, en Damas 955, en la Habana Vieja.

El Movimiento San Isidro ha convocado para este viernes una protesta pacífica en plazas y parques, a la una de la tarde, con una flor en la mano, en apoyo a Luis Manuel Otero.