La Seguridad del Estado cierra el cerco contra Luis Manuel Otero

La Seguridad del Estado cierra el cerco policial a la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, donde se encuentra Luis Manuel Otero en huelga de hambre y sed desde el domingo.

"La Seguridad del Estado cierra el cerco. Ahora están en la misma puerta de Luis. Las patrullas en las esquinas. La cuadra sin internet. #SOSCuba", denunció la activista cubana Anamely Ramos en su perfil de Facebook.

La curadora de arte había publicado un mensaje inicial en el que mostraba las patrullas de la policía y motos de presuntos agentes de la Seguridad del Estado frente a la casa de Otero.

"Estas fueron las últimas fotos que recibí hoy de la esquina de casa de Luis Manuel Otero. El cerco continúa mientras medio mundo ya se ha pronunciado en solidaridad por Luis, sus demandas y preocupados por las violaciones de derechos en Cuba", comentó Ramos a sus seguidores.

La activista señaló además que, mientras Otero muere, el Estado cubano se aferra a mantener arbitrariedades. Destacó que la cuadra de Luis estaba sin servicio de internet y añadió que el artista y líder del Movimiento estaba solo y muy débil en su casa.

"Hay que romper el cerco. Hay que seguir saliendo. ¡Esto es por todos nosotros!", señaló Ramos en su perfil de Facebook.

Este viernes se dieron protestas en diferentes ciudades del mundo en apoyo a Otero y en exigencia de que se cumplan las demandas hechas por él al Estado cubano.

Desde Madrid, Valencia, New York, México, Washington, Uruguay o Barcelona, los cubanos se manifestaron frente a las embajadas y consulados de Cuba para visibilizar la situación de Otero y apoyarlo en la defensa de sus derechos.

En La Habana Vieja se vivió una protesta de decenas de activistas este viernes contra el Gobierno, bajo el grito de Patria y Vida. Ocurrió en la calle Obispo, como una manifestación en favor de Otero. "¡Nosotros queremos ver a Luis Manuel!", se escuchó en varios momentos del tenso enfrentamiento entre ciudadanos y agentes represores.

Activistas cubanos informaron este viernes que el estado de salud de Otero se agrava. El joven ya no se sostiene en pie tras seis días en huelga de hambre y de sed.

"S.O.S Luis Manuel ya no puede sostenerse en pie. Tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, la garganta inflamada", informó su tío Enix Berrio Sarda, quien pudo entrar a visitarlo a pesar del cerco policial que rodea la vivienda del manifestante.