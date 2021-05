Policía que estuvo en la lista de los que quería asesinar Michael Hernández: Su muerte no es una victoria

André Martin, detective de la policía de Miami-Dade, estuvo hace 17 años en la lista que el joven de origen cubano Michael Hernández hizo con los nombres de los que quería asesinar.

La traumática experiencia vivida en la adolescencia impulsó a Martin a hacerse policía de Miami-Dade. Ahora, con más conciencia del peligro que vivió, el detective reflexiona sobre el fallecimiento en prisión de Hernández y confiesa sus sentimientos: “Su muerte no es una victoria para mí”, declaró a Telemundo51.

Hernández, el joven que a los 14 años que asesinó a un compañero de clase en el baño de su escuela en Palmetto Bay, falleció este domingo en prisión a la edad de 31 años. Diagnosticado como sicópata, el joven de origen cubano fue enviado a prisión tras asestar más de 40 puñaladas y degollar a su compañero Jaime Gough en el baño de la secundaria Southwood.

Por el momento se desconocen las causas de su muerte, ocurrida este fin de semana en la Columbia Correctional Institution de Jacksonville, Florida. Al igual que a los padres de Jaime Gough, a Martin este suceso sólo le hace revivir la muerte de su compañero en esta escuela.

“La muerte de Michael no es una victoria para mí y tampoco reduce la gravedad de la muerte de Jaime Gough”, confesó Martin. “No tengo muchas palabras para su fallecimiento, no me trae alegría ni consuelo ni alivio… Al fin y al cabo, no trae de vuelta a Jaime”.

“La gravedad de la situación se vuelve cada vez más evidente para mí ahora, en la edad adulta, que cuando tenía 13 años”, dijo Martin. “Llegué a entender que podría haber perdido la vida aquel día. El impacto es exponencial”, afirmó.

Aquel día, Hernández -quien tenía 14 años como su víctima- llevó a Gough a un baño de la escuela intermedia Southwood en Palmeto Bay, donde lo apuñaló 40 veces, luego le cortó el cuello y, posteriormente, guardó el cuchillo en su bolso antes de regresar al salón de clases, según le confesó a la policía.

Saber que entonces pudo haber sido asesinado por Hernández es parte de la razón por la que se convirtió en policía. "El caso me llevó a conocer muy de cerca el trabajo de la policía, las declaraciones, las entrevistas con los detectives y la proximidad con el trabajo de la justicia me inspiraron a ser un oficial de policía", dijo Martin.

Jorge y María, los padres de Jaime Gough recibieron una llamada informándoles del fallecimiento del asesino de su hijo. Sin embargo, tampoco sintieron alegría o alivio, sino compasión con la familia de Hernández, a quienes enviaron sus condolencias.

“Tenía en mi mente a su familia, su hermana, su papá, su mamá. Es porque yo ya conozco ese dolor y sé lo terrible que es”, dijo la madre de Jaime. “Cómo sería hoy mi hijo… en febrero hace 17 años que no está con nosotros”, dijo el padre emocionado.

En 2018, Palmetto Bay renombró una calle como la Jaime Gough Way, en recuerdo del adolescente asesinado. La tragedia siempre tendrá su nombre, especialmente para sus padres, que lo recuerdan todos los días.

Hernández murió inesperadamente el jueves pasado a la edad de 31 años mientras cumplía cadena perpetua en prisión. La oficina del médico forense está trabajando para determinar la causa de la muerte.