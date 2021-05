Venezuela iniciará ensayo clínico con la candidata vacunal cubana Abdala

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, aseguró que su país comenzará un estudio clínico con la candidata vacunal cubana contra el COVID-19, Abdala. El ensayo clínico se iniciará este mes.

El funcionario venezolano agregó, además, que su país espera producir localmente dosis suficientes para 4 millones de personas.

Las autoridades sanitarias cubanas dieron luz verde, en marzo pasado, al inicio del proceso final para Abdala, que lleva el nombre del popular poema de José Martí. El fármaco fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB).

Según se ha informado a través de la prensa estatal venezolana, el estudio de la vacuna se completará en julio y los primeros resultados se publicarán en agosto.

En mayo "estaremos iniciando un estudio clínico con esta vacuna, pero de manera simultánea, acondicionando nuestra planta de vacunas nacional para producir, si todo sale bien como esperamos, dosis para 4 millones de personas", dijo el ministro a la televisión estatal. Según asegura la agencia de noticias Reuters, Alvarado no ha ofrecido otros detalles sobre el estudio con la candidata cubana.

Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro espera adquirir, además, un paquete de vacunas a través del sistema COVAX. Las autoridades venezolanas esperan inmunizar a más de 5 millones de personas con las vacunas del El Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX), promovido por la Organización de Naciones Unidas para favorecer a países en desarrollo y generar así, una distribución equitativa de las vacunas.

"Ya se ha cancelado prácticamente todo lo que corresponde al mecanismo COVAX (...) Con los avances que hemos hecho en el pago, probablemente para el mes de julio, es lo que nos ha dicho la gente del mecanismo COVAX, estarían llegando nuevas vacunas para ese número de personas", agregó el ministro.

No obstante, Alvarado no precisó qué vacuna recibirían de COVAX, pero el país sudamericano anunció en marzo que no autorizaría el ingreso de la vacuna de AstraZeneca, la cual se distribuye a través del programa, tras los informes de coágulos sanguíneos en algunos receptores.

“Alvarado habló en el aeropuerto internacional, cercano a Caracas, al recibir 50.000 vacunas rusas Sputnik V, en las cuales Maduro ha dicho que invirtieron 200 millones de dólares en la compra de 10 millones de dosis”, informó Reuters.

“Dijo que se han usado "mecanismos extraordinarios" y la diplomacia "para liberar recursos de los que tenemos secuestrados en el mundo para poder cancelar estas vacunas con el Fondo Chino", aunque no dio detalles de los montos”, agregó la agencia.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro expresó que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, para presionar la dimisión del presidente, tiene millones de dólares en fondos venezolanos "secuestrados" en distintos bancos del mundo.

Venezuela recibió de China préstamos por unos 50.000 millones de dólares que se pagaban con crudo, dinero que se depositó en dos fondos. Pero los financiamientos se detuvieron hace más seis años, cuando Venezuela pidió un cambio en los términos de pago a consecuencia de una diezmada producción petrolera.

Por su parte, el diario Granma, en su edición del 27 de abril, informó que el candidato vacunal cubano Abdala concluirá en los próximos días la aplicación de las terceras y últimas dosis correspondientes a la fase III de ensayos clínicos, que se desarrolla desde el 22 de marzo último en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.