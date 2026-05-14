EE.UU. y autoridades interinas de Venezuela impulsan plan para reconstruir la red eléctrica

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La Embajada de Estados Unidos en Caracas se reunió este jueves con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad de las autoridades interinas de Venezuela, para avanzar en la reconstrucción de la red eléctrica del país, según publicó la misión diplomática en su cuenta de X.

El mensaje, firmado con las iniciales «JB», señala que el encuentro se enmarca en el plan de tres fases impulsado por el presidente Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio, orientado a «restaurar el suministro de energía confiable a través de la experiencia, inversión y colaboración con los EE.UU.»

Este plan, presentado por Rubio en enero de 2026, contempla tres etapas: estabilización, recuperación y reconstrucción con apertura a inversión extranjera en infraestructura crítica, y una fase final de transición política hacia elecciones. La red eléctrica figura como prioridad en la segunda etapa.

La reunión llega en un momento de crisis aguda. El 7 de mayo, la demanda eléctrica en Venezuela alcanzó los 15.570 megavatios, el nivel más alto en nueve años, mientras que menos del 40% de la capacidad de generación del país está disponible.

El estado de Zulia, incluyendo ciudades como Maracaibo, sufre cortes de seis a ocho horas diarias, y algunas comunidades han llegado a pasar cinco o seis días consecutivos sin electricidad ni agua. El Departamento de Energía de EE.UU. calificó la red venezolana como «deteriorada y frágil» tras años de abandono, corrupción y falta de inversiones bajo el régimen chavista.

La restauración del sector eléctrico podría requerir hasta 13.000 millones de dólares en los primeros tres años, según Americas Quarterly. El plan contempla la rehabilitación de plantas generadoras hidroeléctricas y termoeléctricas, la sustitución de transformadores y líneas de transmisión, y el suministro de crudo ligero estadounidense.

Esta reunión es la más reciente en una cadena de compromisos bilaterales de alto nivel desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. El Secretario de Energía Chris Wright visitó Venezuela el 11 de febrero y firmó un acuerdo energético a largo plazo con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Posteriormente, el General Francis L. Donovan, Jefe del Comando Sur, visitó el país el 18 y 19 de febrero, y el Secretario del Interior Doug Burgum llegó a Caracas el 4 de marzo para evaluar el sector minero.

El pasado martes, la Embajada también se reunió con la ministra de Transporte de las autoridades interinas, lo que refleja el ritmo acelerado de los contactos diplomáticos en distintos sectores de la economía venezolana.

Según el Departamento de Energía, todos los proyectos serán «financiados y supervisados directamente por Estados Unidos, que ejercerá control total sobre los ingresos petroleros de Venezuela para asegurar la transparencia y la integridad en el uso de los fondos».