Cuba en la cuerda floja: Crisis del petróleo ruso pone en riesgo su único cargamento en meses

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Rusia advirtió este viernes que sus exportadores de petróleo podrían declarar fuerza mayor en cargamentos desde los puertos bálticos de Ust-Luga y Primorsk, tras una serie de ataques con drones ucranianos que comenzaron el 23 de marzo y se extendieron durante al menos cuatro noches consecutivas, según Reuters.

Los ataques representan, según Reuters, "la peor disrupción desde 2022" en las exportaciones de petróleo rusas, y dejan fuera de servicio al menos el 40% de la capacidad exportadora del país, considerando paros portuarios, disrupciones en oleoductos e incautaciones de buques cisterna.

Ust-Luga y Primorsk manejan aproximadamente el 40% de las exportaciones rusas de crudo, equivalente a unos dos millones de barriles por día.

Las operaciones de carga en Ust-Luga se detuvieron desde el 25 de marzo; fuentes del mercado estimaban que no se reanudarían hasta mediados de abril. Primorsk sufrió daños pero reanudó parcialmente las operaciones el 26 de marzo.

¿Qué pasará?

La declaración de fuerza mayor eximiría a los exportadores rusos de sus obligaciones contractuales de entrega, lo que añade una nueva capa de incertidumbre al suministro global de crudo en un momento en que el barril de Brent cerró este sábado en 112,57 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

La noticia llega en el peor momento posible para Cuba, que no recibe cargamentos estables de petróleo desde enero de 2026, tras el colapso del suministro venezolano —cortado después de la captura de Nicolás Maduro— y la suspensión de envíos mexicanos el 27 de enero bajo presión de la administración Trump.

El sistema eléctrico cubano registra déficits de generación de hasta 2,025 megavatios en horarios pico, con apagones que afectan al 64% del país. el 17 de marzo se produjo un apagón nacional total, y el propio gobierno admitió desconocer la causa exacta.

Argelio Jesús Abad Vigoa, viceministro primero de Energía y Minas en Cuba, reconoció un "panorama más complejo hasta ahora", mientras que el propio Díaz-Canel admitió que "la vida está muy dura", aunque culpó al embargo y a la supuesta manipulación mediática.

En este contexto, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin —que zarpó precisamente de Primorsk el 8 de marzo con unos 730,000 barriles de crudo— navega rumbo al Caribe como el principal suministro potencial para Cuba en meses.

Este sábado el buque se encontraba a unas 487 millas de Turcos y Caicos, con llegada estimada para el lunes 30 de marzo según datos de seguimiento satelital.

¿Llegará a Cuba?

Sin embargo, la posibilidad de que el cargamento llegue a la isla enfrenta múltiples obstáculos.

El 20 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia que prohíbe explícitamente el envío de petróleo ruso a Cuba, excluyendo a la isla de las exenciones temporales de sanciones concedidas a otros compradores en el contexto de la crisis del estrecho de Ormuz.

Buques de la Guardia Costera y de guerra de Estados Unidos operan activamente en el estrecho de la Florida, las Bahamas y el oriente cubano, en lo que analistas interpretan como un monitoreo activo del avance del Anatoly Kolodkin.

Un petrolero anterior, el Sea Horse, con unos 190,000 barriles de diésel ruso, se desvió hacia Venezuela a finales de marzo tras las presiones de Washington, sin entregar su carga a Cuba.

El ministro ruso de Energía, Sergei Tsivilev, calificó el envío del Anatoly Kolodkin como "ayuda humanitaria", pero el analista Lawrence Gumbiner, exenviado de Estados Unidos en La Habana, lo describió como "teatro político" para probar los límites de la política de sanciones de Washington.

Incluso si el Anatoly Kolodkin lograra sortear la vigilancia naval estadounidense, las disrupciones en los puertos bálticos —precisamente desde donde zarpó el buque— podrían comprometer futuros envíos durante semanas o meses.

Cuba consume aproximadamente 100,000 barriles de petróleo al día y depende en más del 95% de combustibles fósiles para generar electricidad, pero carece de liquidez y acceso a financiamiento para adquirir crudo en el mercado internacional a los precios actuales.